妙齡女結紮後反悔　靠生殖醫學技術恢復『生』機

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台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，許多男性會認為結紮後會像古代太監一樣，影響男性雄風及性功能，所以認為「結紮」應該是女生的事情。其實這是錯誤的迷思，目前醫學技術發達，男女性的結紮只是將輸精管或輸卵管紮掉、綁掉或剪斷，讓精子與卵子無法在性行為時結合，結紮後並不會傷害男性睪丸及女性卵巢等器官，術後男女仍可以正常分泌荷爾蒙，繼續保有男性與女性的性特徵，也不會影響性慾及性功能。
李世明醫師説，男性結紮手術較女性簡單，因男性睪丸在體外，只要透過局部麻醉，在睪丸旁邊開一個小洞，半小時左右就能將左右兩側的輸精管結紮完成；而女性因為輸卵管在體內，就需要透過腹腔鏡手術進行結紮，相較於男性結紮手術較為複雜很多，因此提醒想要結紮的民眾仍應多三思而後行。
生殖醫學技術發達 結紮後靠試管嬰兒能再孕
李世明醫師說明，臨床仍常遇到結紮後還想懷孕的案例，舉例來說，有些人因為當初剖腹生產時順便要求結紮，不料後來孩子因發生意外離世而想要再懷孕；也有些是因為離婚後再婚，雖已結紮但還想再生。以往針對已經結紮後想再孕的手術方式，僅能使用顯微鏡下進行手術縫合，將已經剪斷的輸精管、輸卵管再接回去，但這類手術有時還可能出現堵塞狀況，或是輸卵管狹窄的問題產生，也容易造成女性子宮外孕的機會增加。
李世明醫師補充，拜生殖醫學技術進步所賜，現今結紮後也能透過試管嬰兒讓想生育者再度懷孕。舉例來說，當一位結紮過的女性想透過試管嬰兒方式懷孕，首先醫師會先給予刺激排卵的藥物誘導排卵，再經陰道超音波指引下，將卵巢的卵子取出，取出的卵子在試管裡面與精子結合形成胚胎後，再植入子宮內著床，只要子宮狀態良好、卵巢功能正常的狀況下，就能透過試管嬰兒的方式再度懷孕。另外輸精管以結紮的男性想要有寶寶，可以透過副睪丸取精，經試管嬰兒療程的方式，能再創『生』機。
試管嬰兒補助及時雨 降低患者再孕經濟負擔
李世明醫師提醒，目前政府為鼓勵國民生育，推出試管嬰兒的補助方案，只要符合合法夫妻條件，即使先前做過結紮手術亦能申請試管嬰兒補助，只要妻子年齡未滿45歲，即可申請政府補助。夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，39歲以下每一胎最多補助6次，40~44歲每一胎最多補助3次，讓結紮後的男女們能有再次懷孕的機會，也大幅降低患者的經濟負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54664
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