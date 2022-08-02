去世時眼睛沒閉上是心願未了？　臨床經驗：「差點死掉」的人究竟看到什麼

▲不少未能見到死者最後一面的家屬，常常會糾結患者「離開的時候是否平順？眼睛有沒有閉上？」
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正值農曆鬼月，急診醫師翁梓華在臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》發文分享，與民眾一同站在科學的角度談談「死不瞑目」。
瀕死經驗
「瀕死經驗」（NDE, Near Death Experience），大多是發生在「接近死亡」後來又被救回來的人，與身邊人分享瀕死那段過程、身體所經歷的感覺。
根據資料顯示，典型的「瀕死經驗」描述常包含：穿過一道耀眼的隧道，來到一片美麗祥和的景色，遺世而獨立、人生的種種跑馬燈等。不僅在台灣，根據世界研究統計指出，大約有8-10%從垂死邊緣救回來的人，有過這樣的體驗。
有科學研究指出，人在瀕死時因大腦受到缺氧等損傷，會導致大腦內的NMDAR（N-methyl-D-aspartate receptor）功能出現障礙，此時人體就會出現上述的「瀕死經驗NDE」。而大家所熟知的「K他命」，正與這個受體作用機轉相同，在醫學上常被拿來作為鎮靜、插管時使用。
死不瞑目是怎麼一回事
死不瞑目則和上述的瀕死經驗不一樣，在大腦死亡的時候，大腦細胞會開始凋零，神經細胞會開始漏電，導致神經細胞內與細胞外的環境大幅度的改變，特別是鈣離子濃度會大幅度的累積在細胞內，這時候，神經細胞會突然大幅度釋放神經傳導物質，刺激到大腦醒覺中樞，進而讓眼睛打開，讓將死之人會有「死不瞑目」的呈現，而這個情況在原本健康的大腦會更容易發生（有疾病的大腦神經失去放電功能），如年輕人遭遇重大創傷、意外死亡，就很常會出現眼睛沒有閉上的情形。
由此可見，家人去世時眼睛沒有閉上、患者在差點死掉時所看到的一切，其實都是自然現象，大家大可不必過於糾結。翁梓華認為，精彩人生的關鍵，都是在於即時的陪伴，因此大家更應該及時陪伴身邊所在乎的每個人，別因為沒有珍惜，卻在面臨生死離別時才感到悔恨！
參考文獻：
1. Kondziella D. The Neurology of Death and the Dying Brain: A Pictorial Essay. Front Neurol. 2020 Jul 21;11:736. doi: 10.3389/fneur.2020.00736. PMID: 32793105; PMCID: PMC7385288.
本文經 急診醫師 翁梓華 臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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