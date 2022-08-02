上班時間打瞌睡？　研究指出：日間嗜睡恐增加患心臟疾病、失智症、憂鬱症風險

▲日間嗜睡最常見的原因就是晚上睡眠不足所致
我是廣告 請繼續往下閱讀
日間嗜睡的定義與盛行率
根據國外文獻統計，約有3分之1美國成人有「日間嗜睡」的情形，在青少年身上更為嚴重，將近42%青少年表示他們白天會常常想睡覺。
黃彗倫指出，大多數研究者會以「Epworth嗜睡量表（ESS）」來判定受試者的嗜睡程度。以下問題的答案可分為：從未發生過（0分）、偶爾發生（1分）、常發生（一半以上的時間，2分），一直發生為（3分），大家可圈選出以下不同情況下打瞌睡的頻率：
累積分數若超過10分，便極有可能符合過度日間嗜睡(Excessive Daytime Sleepiness)的定義。
日間嗜睡的原因
睡眠不足
日間嗜睡最常見的原因就是晚上睡眠不足所致，如果做完嗜睡量表得到了異常的高分，建議檢視一下自己的睡眠時間，也許睡眠不足就是你白天打瞌睡的元兇。根據美國睡眠醫學會的建議，18至60歲的成年人每天最少要睡7個小時以上。
睡眠效率
如果睡眠時間充足，白天卻還是昏昏沈沈，很可能是睡眠效率出了問題，如阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），是常見影響睡眠的疾病，症狀是睡覺時會打鼾，而且會出現鼾聲突然中斷的情形。若由其他生理因素如氣喘或胃食道逆流等所致，就需要經過醫師診斷和治療，以改善睡眠效率。此外，憂鬱症以及嗜睡症等也可能是日間嗜睡的原因。
潛在疾病
科學家發現，日間嗜睡與某些睡眠疾患、肥胖、精神疾患、心血管疾病等都有關係，也是失智症重要的預測因子。研究結果顯示，日間嗜睡讓認知能力下降的風險增加約3成，科學家推測，由於睡眠可以代謝掉白天累積在腦袋中的廢物，若是晚上的睡眠無法達到應有的效率，人體就需要在白天消耗更多的時間來代謝腦中堆積的廢物；
此外，有日間嗜睡情況的老年人，比起沒有日間嗜睡的老年人，心臟疾病相關死亡的風險竟增加33％！有論文研究提到，可能日間嗜睡導致自律神經受到影響，進而增加心臟病死亡的風險；
另外有研究指出，日間嗜睡與憂鬱症有雙向關聯，日間嗜睡是憂鬱症的風險因子之一，同時憂鬱症也會增加日間嗜睡發生的機會；除此之外，許多研究證明日間嗜睡和肥胖有高度相關性，而肥胖也是造成「三高」的原因。
由此可見，日間嗜睡造成的影嚮層面十分廣泛，黃彗倫建議，若白天打瞌睡的狀況已持續很久，且無法透過調整睡眠來改善，應趕緊到診間諮詢醫師，若患有慢性疾病也務必提前告知。
日間嗜睡的治療
黃彗倫表示，除了先治療潛在疾病，日間嗜睡的症狀治療可分為非藥物治療和藥物治療。一般會先以非藥物治療為主，如計畫性的小睡、運動、以及維持良好的睡眠習慣等，若能確實執行，許多病患都會有顯著的改善；如效果有限，則需按照醫囑，接受適度的藥物治療。
本文經《問8線上健康諮詢》授權報導
▲「日間嗜睡」的情形，在青少年身上更為嚴重
延伸閱讀
不停放屁好尷尬！醫揭放屁「6關鍵原因」竟有可能是潛在疾病
手抖、冒汗女性當心「甲狀腺風暴」高致死率！專家點名7食物勿碰