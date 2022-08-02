只吃蛋白質當心中毒！　醫爆：高濃度氨、尿素、氨基酸恐引發「兔餓症」

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此外，在古羅馬和印地安人的故事中，也有兔餓症（Rabbit Starvation）相關的描述。 由於兔肉乾容易攜帶，但只吃兔肉的士兵，因脂肪和碳水攝取不足，導致血液中氨、尿素和氨基酸的濃度過高，以致不久後出現各種營養不良的症狀。
人體需要脂肪或碳水來產生能量
蕭捷健表示，人體就像一台油電混合車，以燃燒油脂或碳水來產生能量。 油脂是製造荷爾蒙的重要材料之一， 人體每天至少有10%的熱量來自於油脂，建議在減肥過程中只吃水煮餐的人，需每天額外攝入一些堅果來補充好油脂。
蛋白質不是越高越好
蕭捷健進一步說明蛋白質的建議攝取量：
1. 想維持健康的人每公斤體重需攝取0.8-1g；
2. 想要減重或有運動的人每公斤體重攝取1.2-1.5g；
3. 運動員則每公斤體重需攝取1.5-2.2g；
4. 老人家每公斤體重僅需1.5g；
以台灣人的平均攝取量來說，只要每天吃三個掌心大小的瘦肉、豆腐、豆類等，就可以吃到足夠的蛋白質。
另外，國外研究顯示，蛋白質輕斷食( Protein Sparing Modified fasting)不建議連續執行超過3個月，且一週執行1至2天就足夠。
過量蛋白質造成身體負擔
蕭捷健解釋，人體很難在一餐內吸收超過50克的蛋白質，過量攝取的蛋白質會變成葡萄糖和脂肪被燃燒、堆積，且代謝過程所產生的廢物，會超過肝腎所能處理的速度，進而造成身體不適。他舉例，硬是讓身體燃燒蛋白質產生熱量，就像是給吃98汽油的車加柴油，一台車很快就會被毀。
飲食不要極端
蕭捷健提醒民眾，不要輕易陷入極端飲食的傾向，聽說蛋白質不錯，就只吃蛋白質；專家說油脂對身體沒有什麼壞處，就把椰子油拿起來喝；聽說吃蛋黃不會增加膽固醇，於是一天吃10顆蛋；聽說吃碳水會變胖，看到澱粉就像看到鬼一樣。建議大家減肥的同時也要照顧身體健康，確保營養攝取均衡，否則非但減肥未遂還變醜、生病，得不償失。
本文經 體重管理醫師 蕭捷健 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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