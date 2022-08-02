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只吃蛋白質當心中毒！　醫爆：高濃度氨、尿素、氨基酸恐引發「兔餓症」

只吃蛋白質當心中毒！　醫爆：高濃度氨、尿素、氨基酸恐引發「兔餓症」
只吃蛋白質當心中毒！　醫爆：高濃度氨、尿素、氨基酸恐引發「兔餓症」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-02 10:30:43

減肥是許多女性窮極一生追求的目標，有許多女明星為了上鏡好看，更是不惜用盡各種手段減肥，有時還會將有安全隱憂的極端方法介紹給粉絲效仿，其中「只吃蛋白質」的減肥效果看起來超有效，但三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》表示，雖說沒有攝入足夠的蛋白質，會導致肌肉流失、掉髮、免疫力和代謝下降等問題，但是為了減重只吃蛋白質，長期下來身體很快就會壞掉。 

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蕭捷健指出，在20世紀初，北極探險家史蒂芬森（Vilhjalmur Stefansson）在紐約醫院進行了一次為期一年只吃肉的實驗。實驗期間他只吃瘦肉，沒吃脂肪，結果很快就生病，除了出現噁心、頭痛等症狀外，人也變得十分虛弱且容易疲勞。不斷進食瘦肉非但沒有降低他對食物的渴望，最終甚至發生腹瀉、脫水、心跳變慢等情況。

此外，在古羅馬和印地安人的故事中，也有兔餓症（Rabbit Starvation）相關的描述。 由於兔肉乾容易攜帶，但只吃兔肉的士兵，因脂肪和碳水攝取不足，導致血液中氨、尿素和氨基酸的濃度過高，以致不久後出現各種營養不良的症狀。

人體需要脂肪或碳水來產生能量

蕭捷健表示，人體就像一台油電混合車，以燃燒油脂或碳水來產生能量。 油脂是製造荷爾蒙的重要材料之一， 人體每天至少有10%的熱量來自於油脂，建議在減肥過程中只吃水煮餐的人，需每天額外攝入一些堅果來補充好油脂。

蛋白質不是越高越好

蕭捷健進一步說明蛋白質的建議攝取量：

1.    想維持健康的人每公斤體重需攝取0.8-1g；

2.    想要減重或有運動的人每公斤體重攝取1.2-1.5g；

3.     運動員則每公斤體重需攝取1.5-2.2g；

4.    老人家每公斤體重僅需1.5g；

以台灣人的平均攝取量來說，只要每天吃三個掌心大小的瘦肉、豆腐、豆類等，就可以吃到足夠的蛋白質。

另外，國外研究顯示，蛋白質輕斷食( Protein Sparing Modified fasting)不建議連續執行超過3個月，且一週執行1至2天就足夠。

過量蛋白質造成身體負擔

蕭捷健解釋，人體很難在一餐內吸收超過50克的蛋白質，過量攝取的蛋白質會變成葡萄糖和脂肪被燃燒、堆積，且代謝過程所產生的廢物，會超過肝腎所能處理的速度，進而造成身體不適。他舉例，硬是讓身體燃燒蛋白質產生熱量，就像是給吃98汽油的車加柴油，一台車很快就會被毀。

飲食不要極端

蕭捷健提醒民眾，不要輕易陷入極端飲食的傾向，聽說蛋白質不錯，就只吃蛋白質；專家說油脂對身體沒有什麼壞處，就把椰子油拿起來喝；聽說吃蛋黃不會增加膽固醇，於是一天吃10顆蛋；聽說吃碳水會變胖，看到澱粉就像看到鬼一樣。建議大家減肥的同時也要照顧身體健康，確保營養攝取均衡，否則非但減肥未遂還變醜、生病，得不償失。

 

本文經 體重管理醫師 蕭捷健 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導

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