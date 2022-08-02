「子宮移植」並非天方夜譚！美國19名女性移植成功喜獲麟兒

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「子宮移植」在英國、土耳其、匈牙利等國都有先例，但接受移植但卻未能懷孕生子。 2012年，瑞典哥德堡成了全球首例，一名接受子宮移植後的女性成功懷孕，最終誕下寶寶，這也成爲輔助生殖和器官移植領域的里程碑。移植手術不會將子宮連接輸卵管，因此接受移植子宮的女性，無法自然懷孕。醫生會採用卵子進行試管受精，以製造胚胎，再將胚胎移植至子宮內。
根據路透社報導，從2016年至2021年，美國一共有33名女性接受子宮移植手術，其中有19名女性受孕後成功分娩，一共有21名新生兒，比例達到驚人的58%。達拉斯貝勒大學醫學中心（Baylor University Medical Center in Dallas）的研究負責人約翰遜醫生（Dr. Liza Johannesson）表示，若子宮移植手術成功普及，屆時將有超過100萬美國女性，會從手術中受益。
▲ 美國有19名女性接受子宮移植後成功誕下21名新生兒。（示意圖／Pixabay）
在33名女性中，高達74%的女性在接受移植一年後，子宮仍保有功能，而其中更有83%的女性受孕成功並產下寶寶。這些新生兒都在子宮移植平均14個月後，通過剖腹產分娩，其中有超過半數是在妊娠36週後出生。值得注意的是，女性分娩後，需要將移植的子宮切除，以避免終生服藥的後果。
迄今為止，全球已有100多例成功的子宮移植手術。在美國貝勒大學醫學中心、克利夫蘭診所和賓夕法尼亞大學醫院所進行的移植手術，是眾多成功個案之一，但手術難度較高、價格不菲。更重要的是，保險公司可能會拒絕承保，因此並非毫無風險。雖然子宮移植手術在台灣尚未合法，但可預見的是，若在未來此項手術逐漸普及，必將造福更多期盼新生命到來的女性。
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