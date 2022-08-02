亞洲生技大會登場，默克聚焦生物融合新趨勢

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Laura Matz表示：「生物融合的革命性發展正蓄勢待發，不僅大幅加速個人化醫療進展、提升藥物研發的效率及創新醫療的成效，更強化人際與人機間互動，這將需要彙整生命科學、醫療保健與電子科技的能量，以及製造突破性創新性產品的全球性能力，而擁有三大事業體的默克，正好處於跨領域科技匯流的最佳位置。」
默克旗下事業體橫跨醫療保健、生命科學與電子科技，具備「生物融合」所需之跨界科技整合的獨特能力，因此將其視為未來發展新機會。在生物融合領域，默克專注於三大關鍵技術：類神經網路型態運算技術（Neuromorphic Computing）、數位分身（Digital Twins）科技以及轉譯醫學（Translational Medicine）。
Laura Matz進一步說明，默克致力於研發類神經網路型態運算技術，透過模擬人腦運作模式，強化電腦高效運算能力，以研發AI人工智慧等相關科技應用；數位分身技術在未來不只能透過智慧製造技術提升產能，同時可以加速臨床試驗並降低成本。進一步，將數位科技運用在轉譯醫學，透過多種生醫資料庫串聯，從藥物探索、早期測試到臨床試驗，更精確找到治療標靶、病人族群、用藥劑量，得到對藥物研發的關鍵洞察。這種嶄新的藥物研發模式，有助加速藥物研發進程、增加臨床試驗成功率，加速實現以病人為中心的個人化醫療理念。
Laura Matz更以臨床試驗中，透過機器學習（Machine Learning）技術，提前六個月預測疾病進展，並找到早期預測指標做為案例分享。藉由這項精密分析，改善了人類對發病機轉的了解，進而可以超前部署，治療、預防以及密集監測等各項必要措施，最終得以造福病人。
除了大數據進行預測與分析，運用機器學習演算法導入人體生物資料，針對個人的基因資訊，量身打造精準用藥建議，使用相對應標靶用藥的精準醫療，亦是未來重要趨勢。默克去年參與衛生福利部和國家衛生研究院的「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，攜手產官學研醫，期盼透過次世代基因檢測提升醫療照護效能、促進真實世界數據應用，並建立高效能的臨床試驗系統，以加速新藥研發。Laura Matz表示，「我們認為這是一個絕佳的合作平台，透過各方的貢獻，將有助於推進台灣精準醫療到次世代里程碑。」
台灣默克集團董事長李俊隆博士表示，數據與AI結合生物科學能改變人類的發展，而台灣科學與科技的優勢將幫助推動這波浪潮，以加速實現生物融合技術的創新未來。默克醫療保健事業體台灣暨香港、澳門總經理余文慧則指出，默克盼結合台灣在生物醫學與資通訊（Bio-ICT）的兩大利基，持續和台灣創新生態圈緊密合作，共同推動生物融合的跨領域創新，以造福病人。
默克在本月稍早亦宣布在亞洲啟動Uptune創新專案，培養在醫療保健、生命科學、電子科技和智慧製造領域有所發展的亞洲新創企業，並有機會在未來獲得默克資金支持，以及默克在研究、業務發展、策略和財務等領域的專家指導。即日起開放報名，報名詳情請洽官方網站。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54639
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