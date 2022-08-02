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美納里尼醫藥有限公司培養優秀行銷人才　獲頒傑出ＭR認證

美納里尼醫藥有限公司培養優秀行銷人才　獲頒傑出ＭR認證
美納里尼醫藥有限公司培養優秀行銷人才　獲頒傑出ＭR認證

健康醫療網

2022-08-02 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)於1991年成立，數十年來與台灣的醫藥環境共同改變成長，匯集了商、政、學界各方專家，TPMMA對台灣藥品行銷暨管理的技術、人才、資訊、學術，不斷參與、改進、培養及提升。因此設立了醫藥行銷師(MR)認證，提昇藥品行銷暨管理、培訓及獎勵藥品行銷暨管理人才，促進藥品行銷暨管理人才體系的健全；協助藥業經營者培養藥品行銷暨管理人才，該協會頒發傑出MR證書給美納里尼醫藥有限公司台灣分公司，表彰該公司對醫藥產業發展的付出。

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表揚藥業傑出人才　培育醫藥行銷師專業角色

TPMMA理事長朱茂男、高孟熙首席名譽理事長、李勝文常務理事、陳建州秘書長、徐志偉主任委員，今日前往美納里尼醫藥有限公司，頒發傑出MR證書給該公司陳姿安總經理；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。美納里尼醫藥有限公司的價值創造源於注重患者的需求，並致力為卓越人才打造最佳工作環境。

美納里尼致力於提供創新與高質量的醫療保健需求

美納里尼集團成立於1886年，經過130多年的發展，不僅是義大利最大的跨國生物製藥公司，亦已成為全球性的生物製藥公司。美納里尼醫藥(有)公司為集團在台的分公司，秉持著集團精神與願景，運用全球資源的優勢與當地市場的商業能力相結合，致力於進行一流的研究開發與創新，為醫療單位、醫療人員與病患提供高質量的醫療保健方案。美納里尼從臨床開發、產製造生產、查驗登記及產品上市、直至生命週期管理，擁有豐富的經驗。美納里尼亦擁有涵蓋廣泛的醫藥產品領域，包括藥品、生物科技、診斷醫學，醫學美容及消費保健產品，同時也透過嚴選與世界各大藥廠及生物科技公司的合作模式，持續廣大產品線。

從研究到製造，從產品銷售到科學信息的提供，美納里尼的目標是追求卓越。

美納里尼醫藥有限公司重視人才培育，積極鼓勵同仁取得MR認證

透過經驗豐富的銷售人員與行銷團隊，以及眾多治療領域專家，在心血管疾病、男性健康、過敏/呼吸系統疾病、皮膚用藥/醫學美容的治療領域以及消費者健康等均有亮眼的表現。現在更將觸角延伸到癌症用藥領域。美納里尼致力於提升業務人員的專業能力，除了公司內部培訓課程及外部訓練外，亦鼓勵同仁取得MR資格認證，全面提升專業素養，協助醫護人員一同增進民眾的健康及生活品質。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54618

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