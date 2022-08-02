選校還是選系？　中山醫教授分享過來人經驗：斜槓才能增能

我是廣告 請繼續往下閱讀
何教授指出，大學放榜後錄取什麼學系，並不是那麼重要，更重要的是具有斜槓跨域的能力。由於科技與知識更新太快，所以在學涯、職涯與生涯中，隨時都需要進修新的知識。具有多項醫藥發明專利的何教授就是一路走著斜槓跨域的路，他提醒即將進入大學的新鮮人，現在考上的學系是學涯中的第一個學位，以後還要隨時進修更多的知識，這就是斜槓跨域。
「HPA軸」壓力理論 負面情緒易致疾病
何教授分享他的學涯歷程，他大學是念藥學系，當時對神經藥物很感興趣，於是他繼續進修神經科學的碩士與博士學位，還負笈德國進修生理心理學。何教授說，在心理系任教20年期間，每天接觸「心理人」，覺得很快樂，心理系的老師與同學，都非常具有心理的敏感度，也就是說「把人當人看」，具有同理心，以人為重，這樣一來，對方開心，自己也就開心了，心情好可以連帶增進身體健康；反之，若常常壓力大心情差，累積不滿與憤怒就容易導致生病。
這就是生理心理學的「HPA軸」（下視丘-腦下垂體-腎上腺軸）壓力理論: 心理狀態會經由腦神經控制內分泌，進而影響全身的器官與功能，例如焦慮、憤怒、恐懼與害怕等情緒會導致高血糖、高血壓、自主神經紊亂，甚至抑制免疫系統，惡化癌症與感染性疾病。
腦補增能隨時斜槓 跨域製藥造福患者
何教授從藥學系跳到神經科學，再到心理學；從國內私立大學再到海外進修，在每個地方所看到與學到的知識與人文都很不一樣，都是閱歷成長；在職涯上不僅要做好教學研究的本業，還需要時時補腦增能成為發明家；他不僅是一位心理學家，也專研巴金森氏症、路易氏體失智症與癲癇等神經疾病，不但擁有多項國際醫藥發明專利，技轉成立新創公司，也推動治療巴金森氏症新藥臨床試驗，造福患者。
這些看似有點跳ton，實際上就是斜槓。何教授鼓勵青青學梓，大學考上什麼學系都好，更重要的是隨時斜槓跨域增能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54606
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw