特企／暑期手機使用量大增　大師修：電池安全不可小覷

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專業3C維修通路品牌「大師修SHIFU」是首家進入百貨通路的3C精品維修公司，提供優質且舒適的維修環境，除此之外大師修SHIFU也是取得Apple原廠零件且列為官方網站可查詢名單的獨立維修中心，除此之外更是獲得HUAWEI、ASUS、黑鯊等三大原廠授權的售後服務中心，專為iPhone及Android 手機、平板、筆電的客戶提供現場送修、現場取件的維修服務。
負責人朱慧蓮表示，民眾遇到手機故障問題必需尋求外援解決，坊間常見許多送修糾紛，大多因維修時使用非原廠或二手零件，導致愛機愈修愈糟榚，後續除徒花冤望錢之外，申訴過程既繁瑣又可能造成個人隱私外流。而大師修搶佔百貨通路，運用百貨特有高品值服務資源滿足民眾需求，並且取得各大品牌的授權，有別於傳統的維修中心與坊間非授權的店家，大師修為消費者量身打造最適合消費者的維修建議，是市場獨一無二的3C維修顧問，亦是全台唯一原廠與副廠零件均有的販售授權維修中心，即日起更推出iPhone原廠電池990元起優惠方案，目標三年後全台門市數量成長三倍，也期盼提供更多青年創業以培養更多3C售後服務的專業人才。
更多維修服務請洽大師修官網：https://shifucare.com/
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