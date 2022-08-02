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特企／暑期手機使用量大增　大師修：電池安全不可小覷

▲各家手機維修業者趁著暑期推出各種優惠與折扣，搶搭手機維修或更換新機的熱潮。（圖／品牌提供）
▲各家手機維修業者趁著暑期推出各種優惠與折扣，搶搭手機維修或更換新機的熱潮。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-02 12:35:58

手機維修市場競爭激烈，伴隨著學生族群的暑假期間，手機的使用率以及耗損率也隨之提高，各家手機維修業者也趁著暑期推出各種優惠與折扣，搶搭手機維修或更換新機的熱潮。

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手機是高度精密的3C產品，民眾在過度依賴的使用中將導致零件耗損，造成功能故障或是損壞，而手機維修多因螢幕、電池及鏡頭發現問題，其中電池的重要性與安全性更是不容小覷，若循環次數過高因加速老化，將造成手機的穩定性及安全性不足，致使漏液或是膨脹，嚴重的話甚至導致電池爆炸起火，而全球疫情擴大間接造成原廠晶片及零件供貨短缺，少數不良維修店家，常以價格優惠來勸說消費者更換水貨進行非原廠零件修繕。這類零件在使用壽命上不如原廠，容易造成修繕後手機效能衰退，嚴重時還會傷害其他零件運作、甚至損毀。

▲蘋果Ipad系列電池損害後充電起火造成爆炸。（圖／品牌提供）
▲蘋果Ipad系列電池損害後充電起火造成爆炸。（圖／品牌提供）
專業3C維修通路品牌「大師修SHIFU」是首家進入百貨通路的3C精品維修公司，提供優質且舒適的維修環境，除此之外大師修SHIFU也是取得Apple原廠零件且列為官方網站可查詢名單的獨立維修中心，除此之外更是獲得HUAWEI、ASUS、黑鯊等三大原廠授權的售後服務中心，專為iPhone及Android 手機、平板、筆電的客戶提供現場送修、現場取件的維修服務。

負責人朱慧蓮表示，民眾遇到手機故障問題必需尋求外援解決，坊間常見許多送修糾紛，大多因維修時使用非原廠或二手零件，導致愛機愈修愈糟榚，後續除徒花冤望錢之外，申訴過程既繁瑣又可能造成個人隱私外流。而大師修搶佔百貨通路，運用百貨特有高品值服務資源滿足民眾需求，並且取得各大品牌的授權，有別於傳統的維修中心與坊間非授權的店家，大師修為消費者量身打造最適合消費者的維修建議，是市場獨一無二的3C維修顧問，亦是全台唯一原廠與副廠零件均有的販售授權維修中心，即日起更推出iPhone原廠電池990元起優惠方案，目標三年後全台門市數量成長三倍，也期盼提供更多青年創業以培養更多3C售後服務的專業人才。

▲大師修七月份推出超值優惠方案。（圖／品牌提供）
▲「大師修SHIFU」七月份推出超值優惠方案。（圖／品牌提供）
更多維修服務請洽大師修官網：https://shifucare.com/
創業加盟專線02-2322-2888

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