北醫楓杏澎湖義診送暖 攜手Happy hair照護居民
【健康醫療網／記者曾正豪報導】由台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊推動的第一階段的義診在昨天(8/1)告一個段落，從7月30日至8月1日在湖西鄉鼎灣、紅羅、龍門、南寮、白坑村，白沙鄉鳥嶼村，西嶼鄉內垵、外垵、池東、池西、竹灣村等村落進行巡迴義診，希望能將愛心帶到澎湖每個角落。義診站外，還有一群服務員主動出擊進行家庭訪視，帶著專業的醫護人員，如護理師、營養師、藥師或是物理及職能治療師去了解居民的生活情況、用藥是否正確，給予正確的衛生觀念，也帶給居民們最溫馨的關懷。
另外，北醫楓杏十分感謝今年持續提供居民義剪服務的快樂利康股份有限公司，也就是Happy hair義剪團隊，除了在資金上贊助十萬元支持北醫楓杏的出隊服務，義診同時Happy hair也熱情招呼居民來修剪髮型，這三天都跟著楓杏巡迴每一場義診，提供義剪服務、照顧居民頭皮健康，小小的帳篷內總是擠滿了人，很多阿公阿嬤和孩子們剪完頭髮後都笑得開懷，讚許這貼心的剪髮服務。
三天下來，澎湖的居民們都很開心能夠遇到這群北醫學生，不只對同學們的熱情與親切大力讚賞，更感謝有這麼一群年輕人願意為澎湖服務。身為服務員的同學們也分享自己很開心能幫助這麼多長輩，除了能實際運用自己上課所學知識，也能在與居民聊天過程中瞭解到阿公阿嬤的人生故事，從中獲益良多。
▲接受家庭訪視的長輩開心的與北醫學生及醫護人員留下大合照
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54677
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