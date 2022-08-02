4旬男未控制高血壓、糖尿病　接種3劑新冠疫苗仍亡

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- 新北市3,920例
- 臺中市2,923例
- 高雄市2,400例
- 臺北市2,295例
- 臺南市2,050例
- 桃園市2,027例
- 彰化縣1,192例
- 屏東縣771例
- 雲林縣735例
- 苗栗縣705例
- 新竹縣646例
- 新竹市497例
- 宜蘭縣475例
- 嘉義縣460例
- 南投縣423例
- 花蓮縣421例
- 基隆市338例
- 嘉義市333例
- 臺東縣310例
- 金門縣209例
- 澎湖縣153例
- 連江縣19例
指揮中心指出，今日新增84例中重症、31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為40多歲男性，曾接種三劑新冠疫苗，本身有糖尿病、高血壓且沒有規則控制，7/26時出現呼吸困難與意識改變，當天送往急診，進一步電腦斷層掃描發現左側腦內出血，緊急安排手術，術後轉至加護病房治療，因也驗出新冠肺炎感染，因此給予瑞德西韋治療，不過在住院過程中，於7/28出現腦壓升高、腦水腫惡化以及血壓下降等急性變化，救治無效不幸過世。死因為新冠肺炎以及顱內出血合併中樞神經衰竭。
另外有2例兒童重症個案，羅一鈞表示，一位是7歲男童，沒有接種疫苗也沒有慢性病史，5/31曾確診過新冠病毒感染，7/26陸續有發燒、皮疹及紅眼症狀，7/29到急診發現血壓偏低、凝血功能異常，醫師懷疑MIS-C收治於加護病房，目前仍在治療中。另一位是8歲男童，沒有慢性病史也沒有接種疫苗，5/19確診新冠，7/26開始陸續有發燒，臉部出疹、紅眼、脖子痛、活力與食慾下降，7/27急診，醫師懷疑MIS-C於隔日7/28住院，因持續發燒與血壓偏低，因此於7/30轉入加護病房，迄今仍在治療中。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54678
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