輕熟女患腦瘤免開顱　「3D經鼻內視鏡」微創無疤

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奇美醫學中心神經外科醫師李瑤琳指出，患者病灶剛好是腦下垂體的位置，控管的是許多賀爾蒙的分泌與儲存，因此腫瘤可能會在生長過程引起血液供應異常，進而導致這部位局部中風，另因腫瘤體積急劇上升後，壓迫到上方的視神經，造成視力模糊，醫學上稱這種現象為「腦下垂體中風」。
「經鼻內視鏡」3D導航 微創手術傷口小
傳統治療方式需藉由手術迅速減壓，以避免對視神經造成永久傷害。劇烈頭痛可能是急性期症狀，因腦壓上升，如合併噁心嘔吐或視力模糊的情形，代表著有顱內病灶的風險。腦下垂體腫瘤並非都只能用手術治療，但若是腫瘤已造成急性視神經壓迫，必須盡快就醫治療。
李瑤琳說明，「經鼻內視鏡」可搭配導航，從病人的鼻孔抵達顱底，再經由3D的內視鏡鏡頭呈現立體的手術視野。利用影像的導航系統，手術醫師可以在術中比對電腦斷層，或核磁共振上所看到的腫瘤位置；也可藉此方式縮小手術傷口，或採取微創或自然孔洞的路徑取腫瘤。
影像導航輔助 精準定位減少組織破壞
影像導航輔助就可以針對體積小腫瘤做精準定位，若腫瘤位在顱底中央，可使用內視鏡的器械，經由自然孔洞（鼻孔）抵達腦腫瘤的位置來取腫瘤。藉由細小的器械，搭配內視鏡的技術可以讓周邊正常組織的破壞減少，保留殘存的腺體功能，這與腫瘤切除同樣重要。
李瑤琳提醒，微創手術的好處雖然很多，但並不是每個腫瘤都適合，與腫瘤的大小、位置均有極大相關性，需要正確的診斷並搭配適合的治療方針才是關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54612
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