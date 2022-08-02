超音波導引精準注射　有效緩解五十肩痛

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新竹臺大分院生醫醫院竹東院區復健科馮仕豪醫師表示，五十肩常見的症狀是因肩膀劇烈疼痛而導致活動度受限，而當關節嚴重攣縮後便會導致生活上許多的不便。但因為肩部在活動時疼痛難耐，病人就更不敢動，而越不敢動往往導致沾黏更加厲害，之後要活動又越發疼痛，陷入無止盡的惡性循環。
超音波導引治療 藥物精準注射
五十肩治療的首要目標是疼痛控制，也唯有在良好的疼痛控制下，病人才有機會進行積極的復健運動把沾黏拉開，有效處理病症。馮仕豪醫師表示，隨著科技進步，肌肉骨骼超音波成為診斷、治療的利器。往往X光僅能發現骨頭關節的病灶，但超音波更能觀察到肌腱、肌肉、韌帶，甚至神經等軟組織損傷。有了準確的診斷再加上超音波導引精準將藥物注射至患處，自然能快速有效緩解疼痛等病症，更能避免不必要的口服或周邊注射消炎止痛造成消化道潰瘍等副作用，即便是針對頑固性疼痛，超音波導引神經阻斷也能有效壓制疼痛。
專業物理治療 恢復生活品質
馮仕豪醫師進一步指出，疼痛緩解後需趁勝追擊接受復健治療，而五十肩需要的並不只是熱敷電療，更需要專業的物理治療，進行徒手關節鬆動、運動治療並教導居家復健內容。五十肩雖然常見，但每一位病人肩痛病因都不盡相同，其他的可能還有鈣化性肌腱炎、旋轉肌斷裂、肩夾擊症候群等，但唯一不變的是超音波準確診斷加上精準注射，以及個別化的復健治療，皆能有效處理病症並提供病人更好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54610
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