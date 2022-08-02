刷牙就流血當心變「無齒」　醫揪2元兇

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亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，牙周病顧名思義，指的就是口腔內的牙齦、牙周膜、齒槽骨及牙骨質等牙齒周邊組織出現發炎症狀，主要原因多與未能妥善清潔附著在牙齒周邊的細菌有關，導致口腔細菌與黏液形成的牙菌斑慢慢硬化、形成牙結石，最後演變成周圍牙齦發炎。
此外，生活壓力大、抽菸或是本身患有糖尿病等，也是牙周病致病因素，若家族成員有牙周病病史，其他家人也應該特別注意牙周健康。
青年型牙周病 沒有每天仔細潔牙所致
以往牙周病被視為中高齡者的疾病，就醫時多半症狀已難以挽回，但廖明德主任表示，近年來發現年紀約20歲左右青少年族群，也出現「青年型牙周病」症狀，共同問題都是「口臭」、「刷牙會流血」以及「喝冰水會痠」等，甚至有人已經出現牙齦萎縮等前兆，一問之下才發現原來都有喝含糖飲料的習慣，卻沒有每天仔細潔牙，才導致一口爛牙。
初期以非手術方式治療 嚴重恐植牙
對於初期牙周病，多半會以非手術方式治療，也就是常聽到的「洗牙」，多數青少年治療後，症狀都有好轉，也能以無痛雷射方式，在不傷及任何牙周組織情況下，清除有害口腔健康的病菌，但若狀況更嚴重，就得採取牙周翻瓣及修骨手術或牙周再生手術，最嚴重者，就需拔牙甚至做假牙、植牙。
初期未出現疼痛症狀 這樣做避免牙周病上身
廖明德主任提醒，牙周病初期沒有疼痛症狀，務必每天仔細刷牙2到3次，徹底清潔牙齒的各種面，刷完牙之後，別忘記再使用牙線清潔藏污納垢的牙齦與牙縫，才是免於走向牙周病的重要關鍵，也建議如果有咬合不適、牙齒搖晃等警訊，務必儘速就醫處理，並定期回診追蹤控制，以免不到中年就得就得面臨無牙的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54609
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