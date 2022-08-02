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聽見沉默肝臟求救聲　「1檢查」揪隱藏肝苦人

聽見沉默肝臟求救聲　「1檢查」揪隱藏肝苦人
聽見沉默肝臟求救聲　「1檢查」揪隱藏肝苦人

健康醫療網

2022-08-02 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】防治肝炎，不只是口號呼籲，更須定期追蹤檢查，有助降低肝癌發生機率。澄清醫院中港院區響應2022世界肝炎日，舉辦「今年超了沒？一起健康腹超作檢查活動」，200位民眾湧進醫院，該院出動四台檢查機器、四位胃腸肝膽科醫師，期能找出隱藏「肝苦人」，以實際行動響應公益。

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肝病防治　提昇肝炎帶原藥治療

澄清醫院醫療副院長黃仁杰表示，身為胃腸肝膽科主治醫師，發現這幾年民眾健康意識抬頭，不僅在肝病防治知識有所提昇，現階段對於B肝帶原者已有藥物可以治療控制，而C肝亦有口服新藥，大幅增加近9成8治癒率。該院對患有B、C型肝炎者的長期追蹤人數約8,000人，其中近八成是B型肝炎帶原者，目前都積極配合藥物治療，且有專責個管師持續追蹤健康狀況。

健康腹超檢查　守護肝臟健康

黃仁杰副院長進一步呼籲，B、C型肝炎帶原者，每半年須接受一次腹部超音波檢查，能早期發現不明肝腫瘤、肝硬化以及脂肪肝症狀，更能揪出疑似肝癌病變前兆，即時做後續深入檢查與治療。腹部超音波檢查的一大優勢，便是能夠即時聽見沉默肝臟的「求救聲」，特別是患有慢性肝炎或脂肪肝，透過腹超檢查發現問題，便積極介入治療，以免延誤病情，增加演變成肝癌的風險。

揮別「肝苦人」　普及肝病篩檢是關鍵

周思源總院長親臨活動現場，向肝病防治學術基金會表達感謝之意，並表示腹超檢查是普及肝病篩檢，同時提高肝病治癒率的一大利器，每年約有一萬人因肝硬化、慢性肝炎及肝癌死亡，當需正視預防檢查的重要性，幫助患者們早日揮別「肝苦人」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54607

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