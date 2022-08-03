夏天總是這也癢那也癢？異位性皮膚炎攻略一次懂

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台灣皮膚科醫學會常務理事黃柏翰醫師指出，異位性皮膚炎患者惡化大致可依季節做區分，分別是夏季和冬季容易發作的患者。夏天因為氣溫較高，一旦流汗刺激皮膚，汗水就容易引起搔癢；冬天則是氣候乾冷，皮膚不容易保濕，乾燥就容易使病灶容易發作。當然，更嚴重的案例則是一年四季都惡化，因此他提醒民眾應隨時注意環境因子的變化，應時因應。
異位性皮膚炎是一種慢性且容易復發的發炎性皮膚病，因此日常肌膚管理需小心謹慎。夏天惡化時，應多留意出汗問題，包括出外遊玩、運動等，回到家最好可先洗澡。當然，也毋須一出汗就洗澡，且不刻意搓洗皺褶部位。更重要的，是室內溫度應維持在24度。因為夏天天氣炎熱，散熱型出汗總是會使汗水部分進入真皮層導致發炎，正是異位性皮膚炎夏天惡化的主因之一！
夏天如何避免皮在癢？配合醫囑治療才是重點！
異位性皮膚炎患者因角質層屏障功能缺損，皮膚水分流失比正常人快。因此，不出汗的時候，皮膚乾燥的問題依然存在，所以即便是夏天也建議擦保濕霜維持皮膚滋潤。不過，很多家長以為透過反覆塗抹保濕霜就可以治療好異位性皮膚炎，是忽略了異位性皮膚炎治療的複雜性！黃醫師舉例，把使用保濕霜止癢或治療發炎當成拿滅火器滅火，是沒有考慮到火災的類別及嚴重度，忽略了病患與發作存在許多差異。異位性皮膚炎在夏天嚴重發作，更容易重複「癢、搔抓、發炎、癢、搔抓…」的惡性循環。很多家長以為「只要不癢，就可以不要太在意，畢竟藥物有副作用，不要長期擦。」，以致急性期無法經由適當的治療讓皮膚發炎消失，也無法使角質層障壁功能恢復正常。因此，積極配合醫師治療，才能使經常復發的病患最終病情穩定，進入只擦保濕霜保養的穩定階段。
又怕又愛類固醇？有什麼治療新選項？
皮膚科醫師會針對異位性皮膚炎患者的嚴重度，進行量身訂做的治療。輕症患者多半病灶面積不大，發炎較輕微，皮膚多半呈現粗糙乾燥，保濕霜的重要性不言可喻；即使偶有急性發作，也可僅以中、弱效的外用類固醇藥膏快速控制。若是病情屬於中症，不僅病灶面積更大，也容易有劇烈的癢感；倘若短暫進入更嚴重的急性發作，皮膚科醫師就會根據嚴重度酌量開立極短期的口服類固醇，或是使用較強的外用類固醇藥膏短時間內穩定病情。雖然輕、中症患者病情較容易改善，不過若是病患因為長期處於無法改變的外在環境，導致反覆發作，就難以長期穩定甚至完全緩解。雖然類固醇藥膏是治療異位性皮膚炎的第一線藥物，但在長期使用可能有副作用疑慮下，以致許多家長不敢遵照醫師醫囑規律用藥，這反而使得病情無法有效得到控制，甚為可惜。
近幾年，因為藥物不斷發展，希望能更精準地針對最主要的發炎物質，給予抑制，以期達到最大的療效及最少的副作用。黃柏翰醫師說明，第四型磷酸雙酯酶（PDE4）抑制劑可透過抑制PDE4，達到減緩發炎的效果，屬於非類固醇藥物。而PDE4是一種細胞內參與製造發炎前驅細胞激素的酵素，被認為是控制異位性皮膚炎相關發炎反應的治療標的。使用後，不僅有效減緩輕、中症患者的的搔癢症狀，同時也降低病灶嚴重程度，也較沒有外用類固醇藥膏相關的安全顧慮，是近年臨床皮膚醫學相當大的進展。
黃柏翰醫師強調，在診間遇到很多病患因為沒有好好配合治療而反覆發作，特別是病灶嚴重時，才使用類固醇藥物抑制發炎。因此他建議，如果無法改善外在環境或者長期容易惡化、易於復發，不妨嘗試與醫師討論非類固醇藥物治療，不但可以減少長期使類固醇藥膏的副作用，並降低不完整治療導致長期病情不穩定。希望病患與醫師緊密合作，理解並加入執行量身訂做的治療策略，讓異位性皮膚炎的夏天，不再總是「皮更癢」。
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