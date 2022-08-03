無糖口香糖不僅提神用　牙醫：飲食後嚼緩解口氣問題並預防齲齒

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▲如果擔心口腔異味影響人際關係，郭文傑牙醫師建議尋求牙科醫師評估異味成因！
口腔健康就是門面 飲食後應潔牙或嚼無糖口香糖
郭文傑牙醫師觀察發現，餐後的口腔清潔時常被民眾忽略，門診中不難發現重視顏值的年輕學子或忙碌的上班族因此有齲齒等口腔健康問題。他提醒民眾將口腔健康也視為個人門面，精心照顧顏值的同時，也別忘了一併顧好牙本。口腔保健最根本也最需要天天落實的就是正確的口腔清潔，因為飲食後口腔裡的食物殘渣會導致口腔酸鹼值快速下降，口腔若長期處於酸性狀態容易導致牙齒酸蝕、滋生牙菌斑導致牙齒嚴重脫鈣以及蛀牙等問題，影響整體口腔健康。郭文傑牙醫師強調，民眾每天至少應該刷牙兩次，尤其睡前一定要潔牙，而每次飲食後也都應該要使用含氟離子濃度1,000ppm以上的牙膏刷牙至少2分鐘。但如果飲食後不方便刷牙，建議可以透過嚼無糖口香糖刺激唾液大量分泌，唾液中含有鈣離子及磷離子，可以幫助中和口中酸性，降低齲齒的發生、緩解飲食後的口腔異味。
▲牙醫師公會全國聯合會口衛委員會執行長郭文傑牙醫師提醒民眾牢記愛牙四守則：「檢、刷、線、嚼」，維繫良好口腔健康!
研究證實嚼無糖口香糖益處：降低蛀牙發生、控制致齲菌數、減少牙菌斑
根據2022年3月於口腔健康前線（frontiers in Oral Health）刊載的實證醫學文獻顯示：嚼無糖口香糖，可減少口中牙菌斑的數量。而前兩年同樣是由英國倫敦國王學院發表的實證醫學文獻，包含2021年4月英國生物醫學中心口腔健康期刊（BMC Oral Health）刊載的實證醫學文獻顯示：嚼無糖口香糖，可以有效控制成人與兒童口腔中致齲菌（突變型鏈球菌）數量。以及2020年刊登在牙科研究學報臨床與轉化期刊（JDR Clin Trans Res.），關於嚼無糖口香糖有效降低蛀牙發生率的證明：其研究搜尋 1946-2018 年發表、超過 360 篇相關文獻進行系統性文獻回顧（Systematic Review）與統合性分析（Meta-Analysis），檢驗並比較嚼無糖口香糖與未嚼無糖口香糖的成人與孩童，結果顯示嚼無糖口香糖可以有效降低 28% 蛀牙發生率，並且可以作為口腔預防性照護的輔助措施。從倫敦國王學院連續三年發表的實證醫學文獻來看，嚼無糖口香糖可以降低牙菌斑與致齲菌數量，並有效減少28%蛀牙發生率，證實了嚼無糖口香糖的益處。
屬於親密伴侶的節日裡，維持清新的口氣讓親密關係不誤觸地雷，而若能平時就維持良好的口腔清潔習慣，也將有助人際關係無往不利。郭文傑牙醫師提醒民眾日常生活應落實「愛牙四守則」，維持正確的口腔保健習慣，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，包含：一、定期進行口腔「檢」查；二、早晚使用含氟牙膏「刷」牙；三、每天使用牙「線」 (棒)；四、吃完、喝完「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。透過正確的方法堅持不懈地清潔維護口腔，就能擁有有品質且人際關係良好的健康身心生活！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54679
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