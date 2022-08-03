BA.5將爆發！陳秀熙曝「這時候」單日恐破3萬例

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台大醫院副院長高嘉宏表示，目前南韓、日本、新加坡等國陸續出現BA.4、BA.5疫情，也預示台灣接下來將面臨新一波疫情，日前出現首起BA.5社區群聚感染，如何讓「星星之火不要燎原」，是接下來的防疫關鍵。
陳秀熙推估，目前台灣BA.5病例占比約為20％，而國際上BA.4、BA.5的病例占比趨勢，從20%升至40%約需26天，從40%升至60%則需要11天，因此推算BA.4、BA.5在台灣的流行時間點，應會落在8月中旬到8月底之間。
此外，依照現在自然感染率和追加劑接種率，都已達到7成的程度來看，台灣Omicron病例原應可在8月底降至萬例以下，但現在又出現BA.和BA.5皆已侵入台灣，預估單日確診會維持在2萬左右，若再發生大規模流行，他認為單日病例可能突破3萬大關。
追加劑7成接種，已築好免疫防火牆
不過陳秀熙也舉國外疫情流行趨勢分析，台灣的情況與紐西蘭較相似，但比較兩國疫情從大流行進展為地方流行後，台灣的下降曲線更勝紐國，主要應歸功於高風險族群，普遍施打第2劑追加劑（即第4劑）疫苗所創造的防火牆，也認為8月底的BA.、BA.5疫情不至於再次大爆發。
隨著疫情逐漸趨向地方流行，陳秀熙呼籲，別忽略與病毒共存的「新常態生活」，才是接下來民眾日常生活的走向，應推進3項公衛防疫目標，包括：
- 持續維持社區免疫保護防火牆
- 追加劑與次世代疫苗防疫
- 變種病毒交叉免疫保護與流行監測
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：BA.5爆社區感染》陳秀熙揭「下一波流行時間點」單日恐破3萬例
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54630
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