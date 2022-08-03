經導管主動脈瓣膜置換術　改善老年人神經認知功能

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依據台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上老人有輕微認知障礙者佔18%；失智症約佔8%。65歲以上的老人每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。
根據失智症的成因大致上可分為兩類：退化性及血管性，除了年齡與失智症的發生率成正比的關係外，許多心臟血管疾病也與失智症的發生有關，尤其是主動脈瓣膜狹窄患者所造成的心臟衰竭。臨床研究顯示，有26%的鬱血性心臟衰竭患者會發生神經認知障礙的症狀。
退化性瓣膜 常見老年人
主動脈瓣膜狹窄是一種常見於老年人口的退化性瓣膜疾病，隨著狹窄程度越來越嚴重，病患除了因心輸出量減少會有嚴重的心臟衰竭症狀，也會影響腦部的血液灌流，進而損害病患的神經認知功能。經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVR）是近年來針對老年病患發展的微創瓣膜治療手術，手術過程無需使用傳統開心手術的體外循環機，術後的傷口亦僅在一側的鼠蹊部約0.5公分大小，大大減少了年老病患手術過程的風險與不適。
臺大醫院及國外的研究均顯示，TAVR手術可以顯著增加心輸出量及腦部的血液流量，但能否因此改善病患的神經認知功能障礙，則屬未知。因此，臺大醫院心血管中心TAVR團隊於2015年開始針對嚴重主動脈瓣膜狹窄的病患，於TAVR術前、術後3個月及1年安排神經認知功能測試，總共有156位病患納入研究。研究結果發現，整體病患在術後神經學（包含巴氏量表）及多項認知功能的測試均有顯著的進步，且神經認知功能的進步均持續到術後1年。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54643
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