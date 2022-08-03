腎細胞癌吃藥有副作用怎麼辦？多吃補品保健品當心反效果？

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腎臟癌的藥物副作用愈大，代表療效愈好嗎？罹患腎細胞癌容易營養不良，多喝雞湯和補品，抗癌更給力？腎癌在台灣雖然沒有排入十大癌症，但每年仍有超過1400人罹患腎癌，其中以腎細胞癌最常見，而針對抗癌過程中，癌友常見的治療副作用處理與營養照護迷思，醫師有專業的建議。
標靶藥物副作用越強，療效越佳？
早期的腎細胞癌可以透過手術根治，可是一旦發現得太晚，就需要輔佐全身性的治療，包括標靶治療和免疫治療等。其中，在標靶治療部分，過去有一種說法，提到標靶藥物的副作用越強，效果可能相對較佳，癌友應盡量忍耐，但這往往指的是傳統標靶藥物。
高雄長庚紀念醫院泌尿科副主任羅浩倫表示，腎細胞癌的標靶藥物推陳出新，無論是傳統或較新的標靶藥物，都可能會有手足症候群、疲倦、噁心、腹瀉等副作用，最主要差異在嚴重程度。臨床觀察，傳統標靶藥物的副作用較大，但新一代標靶藥物屬於多標靶機轉，較能預防腎細胞癌產生抗藥性，副作用較低，即使有，大部分也都是病友可接受範圍。
舉例來說，腎細胞癌病友常見的手腳乾裂不適，只要遵照衛教師建議，適度補充乳液，就能預防或舒緩皮膚龜裂症狀；如果症狀很嚴重，與醫師討論適度停藥，或找皮膚科醫師處方皮膚用藥，大部分都可以克服。
至於免疫治療，是強化自體免疫辨識能力來對抗癌細胞，是不是相對較少副作用呢？其實，免疫治療藥物，常見副作用為過敏、皮疹，以及伴隨甲狀腺功能低下而出現的厭世感和疲倦，但這些都可以經由藥物治療而改善。較需注意的是免疫罕見的相關副作用，如果出現呼吸喘、腹痛等嚴重症狀，可能影響生命，建議趕快聯絡衛教師，及時掛急診治療。
對抗腎細胞癌，營養補充有必要？
除了副作用的處理外，為了順利完成癌症治療，腎細胞癌病友也能透過營養補給，例如鱸魚湯、雞精與牛肉精等各式補品，幫自己建立抗癌好體質和體力嗎？
羅浩倫副主任表示，腎細胞癌病友不管是手術後，或一確診就已是腫瘤轉移而正在服藥的患者，飲食均衡和適度的運動才是最重要的！均衡飲食是指醣類、蛋白質和脂肪要足量攝取，滿足一天基本的熱量需求；如果攝取過多，身體吸收不了也無濟於事。
除非是腎細胞癌腫瘤侵犯到重要部位，造成腸道蠕動不良，影響營養吸收，才建議考慮額外補充熱量，或膳食補充品促進腸道蠕動。另外，某些特殊情況，臨床也會使用管灌或靜脈輸注，幫助癌友改善營養問題。
至於運動，則可以幫助身體吸收養分，讓肌肉不要流失，且有好的體力面對標靶或免疫治療。
每一種癌症治療，都可能面臨副作用和營養補充的難題，不過，現在藥物對腎細胞癌的療效，已經比以前的年代好很多，所以醫師呼籲癌友遵從醫囑，不要自己調藥持續治療，如果出現副作用，只要跟醫生或衛教師反應與溝通，妥善處理都可以獲得一定程度的改善，讓抗癌之路變輕鬆。
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