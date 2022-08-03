當心乳癌復發！營養師爆乳癌「危險因子、防癌要點」

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▲台灣每36分鐘就有一名女性罹患乳癌，而每天平均有7.3人死於乳癌！
避免致癌飲食
避免高糖高脂肪食物
高脂肪飲食會影響荷爾蒙分泌，體內賀爾蒙不平衡是導致乳癌的重要原因之一；此外，攝取過多的精製糖，容易讓身體呈現發炎狀態，造成免疫力下降，當免疫力低落時，癌細胞就可能伺機生長。
遠離環境荷爾蒙
環境荷爾蒙又稱為「內分泌干擾素 (endocrine disrupter substance, EDS)」，由許多有害人體的化學物質所組成，由於其分子結構類似體內的荷爾蒙，人體接觸後會干擾身體的機能健康，長期下來可能導致癌症、內分泌系統失調、以及生殖系統受損。
李其昀建議大家，在日常生活中應減少攝取加工食品，並選擇標示安全的食品，且要避免使用保麗龍、塑膠容器、免洗筷。
減少抽菸酗酒
李其昀表示，菸、酒是對身體傷害很大的刺激因子，會造成身體慢性發炎的現象；當細胞開始慢性發炎，罹癌的風險就會大幅度提高，因此建議大家盡量戒掉菸、酒，有效預防癌症的發生。
飲食補充建議
除了避免致癌食物，李其昀也建議女性適量攝取以下幾類食物：
大豆製品
黃豆中的「大豆異黃酮」被稱為植物性雌激素，有類似抗荷爾蒙藥「泰莫西芬」（避免乳癌復發的抗癌藥物)的結構，可抑制雌激素的合成，減少乳癌罹患風險。
建議每天適量攝取1到1.5份(約1杯) 豆製品，但切忌過量攝取，否則反倒會增加罹癌的風險，李其昀警告，本身已經有乳癌或是曾經罹癌的患者，更不可過量攝取大豆製品。
十字花科蔬菜
攝取富含吲哚、植化素的十字花科蔬菜如綠花椰菜、高麗菜，能有效抗發炎、減少癌症發生的機率。
富含omega-3脂肪酸的魚類
omega-3脂肪酸有抗發炎、預防細胞病變的功效，主要來自深海魚類如鮭魚、鮪魚、鯖魚、秋刀魚等。
最後李其昀提醒各位女性，身心靈的放鬆就是預防癌症發生、防止乳癌復發的最好方法，除此之外，也要注意控制體重、均衡飲食、戒菸與限制酒精攝取。
本文經 營養師李其昀 臉書粉專《零距離營養師 David 李其昀》授權報導
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