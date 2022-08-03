男性口服避孕藥研發有望！專家：生育控制不應只是女性的問題

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一支來自墨爾本莫納什大學的研究團隊，發現刺蕁麻葉的提取物能夠阻礙精子運動。他們以小白鼠做實驗，發現注射過刺蕁麻葉提取物的小白鼠生育能力降低了53%，這是由於刺蕁麻葉提取物能夠抑制觸發精子運動的蛋白質——P2X1-嘌呤受體（P2X1-purinoceptor）。
根據目前的觀察，小白鼠注射刺蕁麻葉提取物後交配正常，但睪丸和膀胱的重量較輕，其他器官和體重都沒有受到影響。
藥物研究所的專家文圖拉博士（Dr Sab Ventura）表示，他們正在研發一款不含激素的男性避孕藥，此研究證實口服的避孕藥對男性也是可行的，下一步他們會分離出提取物中的生物活性成分，或研發適宜的替代化合物。如果成功，便很有可能開發一種以刺蕁麻葉提取物的基礎的避孕藥。
在澳洲，男性最主要的避孕方式還是保險套和結紮，生育控制的重任不均衡地落到了女性身上，「不幸的是，很多人以為生育控制應該是女性的責任，而不是男性的」文圖拉博士說到。然而不少男性表示，只要有機會，他們也願意承擔生育控制的責任。
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