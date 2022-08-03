腎臟超音波照出腫瘤一定要切？腎細胞癌手術治療會好嗎？

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「腰子」(腎臟的俗稱)長瘤一定要動刀？在台灣，每年有超過1400人罹患腎臟癌，其中以「腎細胞癌」居多，許多病友確診後擔心手術切除腎臟會影響健康，在診間又不好意思問醫師，只能胡思亂想甚至誤信謠言，錯失正確治療的良機。究竟腎細胞癌該不該動手術？快看看醫師怎麼說！
腎臟癌型態多，腎細胞癌最常見
在台灣，每年有超過1400人確診腎臟癌。與絕大多數器官的癌症類似，腎臟癌也因不同的基因變異而有多元的組織型態，其中以VHL基因突變的腎細胞癌最為常見，發生率男生比女生多，比率大概是1.5至1.7比1。
腎細胞癌該動手術嗎？先看疾病分期、腫瘤大小和位置
林口長庚紀念醫院泌尿腫瘤外科虞凱傑主任表示，國人健康意識抬頭，許多腎臟癌病友因健康檢查，在超音波或尿液中發現異樣，進一步檢查意外發現腎細胞癌。如果屬於早期腎細胞癌，手術治療是首選；而由於腎臟癌初期沒有明顯症狀，一旦出現血尿、腰痛與腹部摸到腫塊時，往往已是中晚期，治療考量相對較多。
腎細胞癌中晚期大概就是第三期或是第四期，腫瘤較大，通常範圍已經超出腎臟的界線，甚至侵犯到周圍的大血管和器官，包含靜脈、動脈、肝臟、胰臟、脾臟等等，此時手術要摘除的範圍過大，沒有辦法立刻進行切除，並需考量麻醉的風險，因此臨床多先建議全身性治療，包含目前健保有給付的標靶治療、後線給付的免疫治療，將腫瘤縮小減量後，再進一步評估切除手術的可行性。
腎臟全部切除 or 部分切除？
然而，腎細胞癌的手術該怎麼進行？為什麼有些人要全腎摘除？有些人只要切除部分的腎臟呢？
虞凱傑表示，以前的觀念是只要腎臟長腫瘤，摘除一顆腎臟後，還有一顆好的腎臟，相對不會影響到整體的腎臟功能。但是，越來越多的文獻發現，如果是小顆的腫瘤，只要切除腫瘤，而保留大部分良好功能的腎臟，後續產生復發、腎功能嚴重衰竭甚至導致洗腎的風險，相對較低。因此臨床評估為小顆腫瘤，且位置沒有與周邊的組織器官發生過多沾黏，通常建議採取腎臟部分切除手術。
而腎臟部分切除手術要成功，一大關鍵在於手術與傷口縫合時間的精準掌握！手術時，必須要把腎臟的血管夾住，避免切除時引起大出血，同時注意腎臟的缺血時間不能過長，以免組織細胞缺氧壞死。
腎臟癌手術大PK 健保給付達文西新利器
虞凱傑醫師表示，早年癌友要做腎部分切除手術時，需特別找有經驗的醫師，但即使如此，傳統腹腔鏡手術受限於腹腔鏡器械的角度，傷口縫合的密合度也不比現在的達文西機械手臂。達文西機械手臂目前已有腎臟部分切除的健保給付，靈活又精細的器械關節，可以降低腎臟缺血時間，提升傷口縫合密合度，讓術後恢復地更快且更好。
腎細胞癌病友想要盡可能地保留腎臟，早期發現非常重要。虞凱傑醫師表示，腎臟癌雖然有「隱形殺手」之稱，但民眾若能透過定期健檢、尿液檢查的潛血反應，搭配超音波和電腦斷層等影像學檢查，仍有機會早期發現腎臟癌與腎細胞癌，進一步治療，而保有較佳的腎臟和功能，達到較好的存活。
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