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本土+23919，死亡32例　BA.5恐使疫情稍回升

本土+23919，死亡32例　BA.5恐使疫情稍回升
本土+23919，死亡32例　BA.5恐使疫情稍回升

健康醫療網

2022-08-03 16:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,919例COVID-19確定病例，分別為23,718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡，相較於上週三，有稍稍下降的趨勢，不過疾管署署長周志浩表示，由於BA.5已出現本土案例，未來疫情也可能會稍微回升。

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今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布

  • 新北市(4,406例)
  • 臺中市(2,980例)
  • 桃園市(2,562例)
  • 臺北市(2,427例)
  • 高雄市(2,214例)
  • 臺南市(1,880例)
  • 彰化縣(1,009例)
  • 新竹縣(721例)
  • 苗栗縣(696例)
  • 屏東縣(651例)
  • 新竹市(625例)
  • 雲林縣(584例)
  • 宜蘭縣(510例)
  • 嘉義縣(427例)
  • 南投縣(393例)
  • 基隆市(392例)
  • 花蓮縣(356例)
  • 嘉義市(322例)
  • 臺東縣(266例)
  • 澎湖縣(144例)
  • 金門縣(140例)
  • 連江縣(13例)
指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，兩位40多歲死亡案例，一位有接種三劑疫苗，本身沒有慢性病史，確診居家照護，7月26日在家中死亡，初步判斷死因為肺炎併呼吸衰竭，詳細病程還欠缺。另一位40多歲未打疫苗，有慢性肝病，7月13日時發燒跟呼吸喘，16日採檢確診住院，給予瑞德西韋治療，26日過世，死因是肺炎、肺膿瘍、併發敗血性休克，由於患有肝病，也有急性肝衰竭。

兒童重症中新增兩位1歲男童，為醫院後續補通報病例。第一位於5月15日確診，23日康復後又出現發燒、右頸部腫痛，由於持續發燒不退，29日住院接受抗生素治療，頸部膿瘍引流，也發現有心包膜積水，懷疑是MIS-C，以免疫球蛋白治療改善，現已出院。另一位於5月28日發燒、流鼻水，快篩陽確診，29日出現全身抽搐，急診發現有腦水腫、腦炎，住院於加護病房，降腦壓、給予瑞德西韋、插管使用呼吸器，順利於6月9日拔除呼吸器，6月28日出院。

關於本土BA.5案例，先前公布兩位案例，一男一女，接觸者各有一位，30多歲男性同住家人60多歲女性，基因定序也是BA5，7月27日採檢，隔天出現頭痛、畏寒、上呼吸道症狀，快篩陽性，29日PCR結果出爐，cT值32，推測應於25日開車送兒子採檢時確診，非傳染源。為全國第二起BA.5家庭群聚。目前BA.5佔社區傳染比例2%，偏低，整體疫情還須持續觀察。

指揮官王必勝表示，將繼續推動脆弱族群的疫苗接種，疫情比較緩，可趁機檢視防疫物資的存量，將醫療資源靈活運用，若有擴大，再調整專責病房的輛，若BA.5疫情又起，能把傷害降到最低。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54690

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