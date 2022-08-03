本土+23919，死亡32例　BA.5恐使疫情稍回升

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，兩位40多歲死亡案例，一位有接種三劑疫苗，本身沒有慢性病史，確診居家照護，7月26日在家中死亡，初步判斷死因為肺炎併呼吸衰竭，詳細病程還欠缺。另一位40多歲未打疫苗，有慢性肝病，7月13日時發燒跟呼吸喘，16日採檢確診住院，給予瑞德西韋治療，26日過世，死因是肺炎、肺膿瘍、併發敗血性休克，由於患有肝病，也有急性肝衰竭。
兒童重症中新增兩位1歲男童，為醫院後續補通報病例。第一位於5月15日確診，23日康復後又出現發燒、右頸部腫痛，由於持續發燒不退，29日住院接受抗生素治療，頸部膿瘍引流，也發現有心包膜積水，懷疑是MIS-C，以免疫球蛋白治療改善，現已出院。另一位於5月28日發燒、流鼻水，快篩陽確診，29日出現全身抽搐，急診發現有腦水腫、腦炎，住院於加護病房，降腦壓、給予瑞德西韋、插管使用呼吸器，順利於6月9日拔除呼吸器，6月28日出院。
關於本土BA.5案例，先前公布兩位案例，一男一女，接觸者各有一位，30多歲男性同住家人60多歲女性，基因定序也是BA5，7月27日採檢，隔天出現頭痛、畏寒、上呼吸道症狀，快篩陽性，29日PCR結果出爐，cT值32，推測應於25日開車送兒子採檢時確診，非傳染源。為全國第二起BA.5家庭群聚。目前BA.5佔社區傳染比例2%，偏低，整體疫情還須持續觀察。
指揮官王必勝表示，將繼續推動脆弱族群的疫苗接種，疫情比較緩，可趁機檢視防疫物資的存量，將醫療資源靈活運用，若有擴大，再調整專責病房的輛，若BA.5疫情又起，能把傷害降到最低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54690
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