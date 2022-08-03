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年輕人刷牙流血藏危機！恐是「青年型牙周病」

年輕人刷牙流血藏危機！恐是「青年型牙周病」
年輕人刷牙流血藏危機！恐是「青年型牙周病」

健康醫療網

2022-08-03 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】不少大學生會趁著暑假就醫檢查牙齒，其共同點都是「喝冰水會痠」、「刷牙常流血」等，細看發現竟都是一口爛牙，屬於「青年型牙周病」，亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，牙周病近來年齡層似有逐年下降趨勢，若是初期治療大多能好轉，但仍呼籲要正確潔牙、少喝甜飲，以防未來增加「無齒」風險。

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刷牙滿口血，初期不痛難察覺

牙周病指的是口腔內的牙齦、牙周膜、齒槽骨及牙骨質等牙齒周邊組織，出現發炎症狀，主要原因多與未能妥善清潔附著在牙齒周邊的細菌有關，導致口腔細菌與黏液形成的牙菌斑慢慢硬化、形成牙結石，最後演變成周圍牙齦發炎，造成牙周組織的破壞，進而產生牙齒搖動，嚴重者甚至會導致牙齒脫落。

牙周常見病症狀有以下幾點：

  1. 牙齦紅腫、發膿
  2. 刷牙時牙齦容易出血，甚至平時牙齦也會出血
  3. 口臭
  4. 牙齦萎縮牙根敏感
  5. 牙齦有悶悶的痛感
  6. 牙齒縫隙越來越大
  7. 牙齒搖動度變大
  8. 牙齒位移或變長
  9. 咀嚼無力感
早期牙周病症狀並不一定會疼痛，所以常被患者忽視。通常要等到較嚴重時，甚至到牙齒脫落，才會有明顯不適，這就是牙周病的可怕之處。

牙周病會傳染，家中成員也要小心

廖明德表示，以往牙周病患者多為中高齡層，就醫時多半症狀已難以挽回，不得不植牙治療，但近年來發現年紀約20歲左右青少年族群，也出現「青年型牙周病」症狀，甚至有人已出現牙齦萎縮等前兆，深度大於5毫米，一問之下，才發現多數都愛喝含糖飲料，卻沒能仔細潔牙，都是因為「口臭」、「刷牙會流血」以及「喝冰水會痠」等徵兆才前來就醫。

此外，生活壓力大、抽菸或是本身患有糖尿病等，也是牙周病致病因素，若家族成員有牙周病病史，其他家人也應該特別注意牙周健康。

牙周病治療依症狀發展，嚴重須拔牙

對於初期牙周病，多半會以非手術方式治療，例如利用探針器械伸入牙齦溝內，將牙菌斑、牙結石刮除乾淨，也就是大家耳熟能詳的「洗牙」；也能以無痛雷射方式，在不傷及任何牙周組織情況下，為病患清除有害口腔健康的病菌；但若狀況更嚴重，就得採取牙周翻瓣、修骨手術或牙周再生手術，最嚴重者，就需拔牙甚至做假牙、植牙。

廖明德提醒，民眾務必每天仔細刷牙2到3次，刷完牙之後，務必再使用牙線，清潔牙齦與牙縫，徹底清潔牙齒各面，才是免於走向牙周病的重要關鍵，也建議如果有咬合不適、牙齒搖晃等警訊，務必儘速就醫處理，並定期回診追蹤控制，以免不到中年就得就得面臨無牙的風險。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：刷牙流血驚藏「掉牙」危機！醫警告「牙周病」別以為不痛就沒事



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54629

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