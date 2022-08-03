「肝苦人」心酸等換肝　手術前確診照常進行

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肝臟醫學中心主任林俊昌表示，病人多年來深受酒精性肝硬化及併發症之苦，四年前評估肝功能已達肝硬化最嚴重的C級，唯一積極性治療的方式只有接受肝臟移植，但在等待換肝的過程中好事多磨，還曾一度病危，所幸經團隊及時搶救，才能度過難關。
正逢COVID-19疫情最嚴峻的時候，淡水馬偕紀念醫院肝臟醫學中心接獲善心人士捐贈肝臟，符合受贈條件的潘姓男子，接到電話通知後喜出望外，不過就在手術當天的PCR報告呈現陽性，差點以為又要再度失去肝臟移植的機會。
病人重獲彩色人生 順利出院返家
林俊昌醫師表示，國人肝臟移植平均等待時間約687天，若這次又再錯過，真的不知道要等到何時，由於病人已接種三劑疫苗，Ct值超過30，當時也只有輕微咳嗽並無其他不適且態度積極，經與病人及家屬再次討論後，決定在顧及捐贈器官的移植時效性與團隊防疫的多重考量下，仍為病人如期在淡水馬偕樓獨立手術區域執行肝臟移植手術。
這次手術共動員團隊17人，全員穿著全套防護衣與遵守所有防疫規範，歷時8小時順利完成，病人轉至負壓隔離加護病房給予抗排斥藥物，治療期間並會同感染科醫師搭配抗病毒藥物治療，手術後第7天恢復良好且符合自主管理期滿，後續轉至一般單人病房，肝功能及其他抽血數值均正常，腹水及黃疸也消失，並在一般病房住院一週後出院返家。
醫護全套裝上場 順利度過難關
林俊昌醫師表示，手術順利是集所有團隊成員的力量，肝臟移植團隊過去有非常多的合作經驗，與麻醉部、手術室等單位也有很好的默契，首次在疫情下進行的移植手術，全員「戒慎但不恐懼」，彼此都很清楚知道要在有限的時間內，順利且安全的完成這項艱難的任務。
林俊昌醫師提醒，接受肝臟移植的病人需遵從醫囑按時服用抗排斥藥物，為降低感染風險，應避免出入人多場合、勿生食、勿養寵物、注意睡眠、保持正常生活作息，並定期返院門診追蹤，才能與「新肝寶貝」長久相伴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54641
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