英文老師也被騙　繼承失聯乾爹鉅額遺產急匯百萬手續費

高雄市葉姓退休英文老師 在臉書上認識一名自稱是阿拉伯聯合大公國銀行的經理，對方告知葉男的乾爹過世之後，於杜拜有一筆五千零二十五萬美元（折合台幣約 15 億 ) 的遺產，請葉男於臺灣的銀行先行轉帳 4% 的手續費，折合台幣約 500 萬元至指定的帳戶，葉男見了多封使用英文往來的郵件更是深信不疑，所幸在匯款中遇到行員及警方及時攔阻，保住了辛苦錢。

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▲英文老師退休的葉男，見了多封使用英文往來的郵件更是深信不疑。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲英文老師退休的葉男，見了多封使用英文往來的郵件更是深信不疑。（圖／記者郭凱杰翻攝）

苓雅分局民權路派出所於 8 月 2 日 9 時許接獲銀行行員來電疑似有人遭詐騙，員警詳細詢問下，葉姓男子因緣際會在臉書上結識一名自稱是阿拉伯聯合大公國銀行的經理，對方告知葉男的乾爹過世之後，留下一筆鉅額財產，而葉男剛好是其順位的繼承者，只要支付律師費及代辦費等，即可得到鉅額遺產。葉男思考著他確實有一位已失聯多年的乾爹，與對方所稱不謀而合，故不疑有他趕緊詢問該名經理如何著手繼承之程序。

所幸在員警苦口婆心分析給葉男夫婦瞭解，即便是繼承也需要透過正式且合法的程序，並不是藉由網路社交軟體即可辦妥，況且金額還如此之大，豈能如此隨便，不斷從理性上、感性上勸說，絕對沒有這麼好康，「天上掉下來的禮物」還不用付出任何代價的，葉男在警方勸說後，便不再執意要匯款，減少一筆損失，對行員機警報案，葉男表示感謝。