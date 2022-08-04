面對新變種病毒威脅　新冠肺炎防疫新思維

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了在大流行初期減低疫情衝擊，政府快速推動大規模疫苗施打建立免疫防火牆，並進行各種公衛防疫措施（NPI）與抗病毒藥物使用，然而這些管制措施與限制也造成民眾精神心理壓力、照護延遲與醫療能量緊縮。
隨著大流行逐漸趨向地方流行，臺灣大學公共衛生學院陳秀熙教授提出台灣防疫思維應快速轉變，包含持續維持社區免疫保護防火牆、追加劑及次世代疫苗防疫、新型變種病毒如BA.4/5交叉免疫保護防疫及監測等三項以族群公共衛生為導向防疫策略，加上精準抗病毒藥物與醫療照護，以及中重症流感化監視，以中重症監視為考量進行解封，在醫療能量正常化基礎下，促進民眾回復健康心理，減少戰後嬰兒潮慢性病及癌症可能的延遲照護衝擊，以實證健康促進提升族群免疫力，恢復新常態生活。
因應疫情需求 醫院型態改變
醫院在疫情期間，持續守護民眾健康，除了照護重症確診者康復之外，並開設專責病房與專責加護病房，同時也提供篩檢、親子、敬老與視訊疫病門診、以及院內與校園之疫苗注射，並曾提供廣受好評的孕婦疫苗評估門診。
除了醫療照護上的協助之外，並召集各領域專家，針對民眾關心的防疫問題辦理多場視訊衛教記者會，設立臺大醫院COVID-19新冠肺炎常見問題專區，面對變種病毒及大流行的威脅，為國人提供正確的防疫資訊以及高品質的醫療照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54648
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw