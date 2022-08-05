BA.5傳播力強！重症醫示警「戶外6個NG行為」須注意

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黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文提到，雖然戶外傳播被認為有比較低的傳播能力，但BA.5病毒有著相當高的傳播能力，且BA.5病毒傳染的症狀幾乎是輕症狀或無症狀，所以每個人都有可能被傳染到BA.5病毒。
為了降低在戶外感染BA.5病毒的風險，黃軒建議民眾避免6種NG行為，包括「沒有戴口罩」、「近距離面對面」、「長時間和確診者說話」、「在下風處」、「進入擁擠的店家或公車」，以及「沒有接種疫苗」。
個人良好習慣要做好 建議疫苗打好打滿
黃軒表示，為了避開戶外傳播，一定要從個人良好習慣做起，包括戴口罩、勤洗手、保持距離，尤其是在外排隊買東西時，千萬不要忘記與他人維持安全距離。
黃軒也進一步解釋，有研究顯示，在開放的戶外，「風向」是病毒飛沫推播的媒介之一，假設有人在上風處咳嗽，飛沫就會隨風流向下風處，所以在戶外時應避開下風處，而在擁塞且不能動的狹小空間裡，病毒難以散開，也最好避開帳篷、攤位、小店等地方。
他也補充說明，另有研究發現，在參與戶外演唱會後被感染的民眾當中，有大約75%都是「沒有接種疫苗者」，因此在BA.5病毒肆虐全球的情況下，他呼籲民眾務必接種疫苗和加強劑，才能有效防止染疫後引發重症或造成死亡。
本文經胸腔暨重症專科醫師黃軒臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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