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彰基興建「質子醫療大樓」　造福中部癌友

彰基興建「質子醫療大樓」　造福中部癌友
彰基興建「質子醫療大樓」　造福中部癌友

健康醫療網

2022-08-06 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】有鑒於癌症患者不斷攀升，彰基醫學中心於2020年全力重啓延宕七年的「癌症質子醫療大樓」興建工程，雖然在防疫的壓力下，還是希望讓中部地方的民眾也能夠享有最先進的質子治療，目前整棟大樓的主結構已經接近完成，彰基也即將投入質子治療這項高科技的癌症治療。

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貫徹政府防疫政策　全力支援篩檢

彰基於疫情期間貫徹政府防疫政策，先後建置「正／負壓手術室」，迅速擴充防疫專責病房，24小時完成清床待命等工作。院長陳穆寬教授因為身兼理事長，於2021年5月召集臺灣耳鼻喉頭頸外科醫學會所有會員在完善的防疫裝備下，配合國家防疫指揮系統，發揮耳鼻喉科專業，全力支援社區篩檢站工作，同島一命、團結抗疫；此外，更指示醫院特別打造「正壓空調移動式篩檢站」捐贈至其他縣市，包括基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣等，讓社區採檢醫護人員，在舒適安全的環境為民眾服務。

台新冠病毒家庭群聚個案　首登NEJM國際期刊

新冠病毒爆發後，儘管台灣仍無法進入WHO獲取第一手防疫資訊，但台灣醫療防疫水準已被世界看見。New England Journal of Medicine （NEJM） 《新英格蘭醫學雜誌》刊登彰化基督教醫院醫療團隊發表的論文，這是第一篇台灣新冠病毒家庭群聚個案論文，向全世界做第一手防疫報告。

在防疫方面，今年4月起因應疫情發展迅速，彰基全力配合衛福部之要求，調整及降載輕症或非緊急住院量能，並提供專責病房收治新冠肺炎重症的病人，其專責病房數遠超過衛福部要求收治的量能，為了照顧新冠確診的病人，也在防疫設備上投入甚多，為的是讓患者得到更好的醫療照顧品質。

癌症「質子醫療大樓」興建　造福中部癌友

彰基於2012年10月重啓興建「癌症質子醫療大樓」計畫，並向衛福部醫審會申請設立癌症質子治療儀，於2013年5月24日審查通過，雖然因諸多因素延宕了七年沒有興建，但是為了服務中部地區民眾之責任，陳穆寬在2020年克服各種困難，重啟癌症質子醫療大樓的興建計劃，以便服務中台灣需要接受治療的患者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54646

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