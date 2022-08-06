中醫大兒醫「黃金寶寶」門診　陪伴父母超前部署

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中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯強調，母體對孩子的健康影響深遠，如果媽媽有過敏，孩子出生後過敏的機率大增；若母體缺乏維生素D將與子癲前症、妊娠糖尿病、胎內生長遲緩、新生兒佝僂病有關，同時也會增加早產兒出生之風險。
另外，腸道菌也與許多疾病相關，甚至影響母嬰健康、新陳代謝、腫瘤、中樞神經系統功能與微生物體。因此，「黃金寶寶專案」特別針對待產婦女提供「腸道菌相分析」、「過敏原檢測」以及「血中維生素D濃度檢查」，在寶寶出生前，給予新手爸媽相關疾病的預防與建議。
「專責門診」提供正確資訊 陪伴父母養育孩子
新生兒科醫師蔡明倫表示，家長在照顧孩子的過程中，可能會有許多疑問與擔憂，例如擔心孩子的生長發育，煩惱孩子的飲食營養等等，臨床上，新一代的家長經常習慣性透過網路搜尋解決方法，卻也同時擔心網路資訊的正確性。
有鑑於此，「黃金寶寶專案」以專責門診的方式，提供家長育兒衛教指導、基本預防保健服務、生長曲線紀錄、發展里程碑評估、公費自費疫苗接種、母乳衛教、配方奶建議、副食品諮詢、照護觀念分享、教養疑問解答，希望能一路陪伴新手爸媽長期追蹤孩子的營養保健與成長發育至少到6歲。
專責醫師守護成長 減輕父母照護壓力
因應全球少子化，如何給予懷孕婦女及其家庭更多的關心與呵護極為重要，「黃金寶寶專案」為全方位兒童醫療的一環，由專責醫師專業守護每個孩子的成長，協助減輕新生兒父母照護負擔，提升健康育兒的品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54655
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