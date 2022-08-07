加速病人術後康復　北醫附設醫院創手術安全新模式

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術後加速恢復 （ERAS）最早於哥本哈根大學Henrik Kehlet教授在1995年發起，在歐美已有許多重大專科手術證實ERAS確實可降低縮短住院天數及手術併發症，同時提升病家滿意度。
北醫附設醫院魏柏立副院長指出，排除手術前後例行的業務常規，如營養建議、麻醉評估等，並以不增加民眾費用負擔下，初期以臨床科13個術式導入ERAS標準化醫囑組套，發現在不影響照護品質下，可加速病人術後恢復。
結構化醫囑 加速全院執行
時任北醫附設醫院醫品部主任，現任北醫附設醫院麻醉科張淳昭主任分享，北醫附醫在105年11月成立全院跨團隊ERAS推動工作小組，透過修訂臨床路徑及設定標準化醫囑套餐，直接納入住院醫令讓醫師方便執行，同時行政部門也可透過資訊系統進行數據分析與監測執行狀況。
張淳昭主任接續說，在第一階段13個術式的執行經驗並參考實證資料，挑選出成效最佳的ERAS共通三項目「術後提早進食」、「術後提早拔除導尿管」和「術後提早下床活動」，創新運用在所有住院手術病人的照護。
關鍵核心4要素 降低路徑異常率
滿足病人術後免挨餓，那術前呢？ 109年4月北醫附設醫院新增「術前2小時禁食」，魏柏立副院長強調，讓病人術前2小時還可以喝些液態或軟質食物，不用空腹8小時以上過度飢餓的不適感，仍可以維護手術麻醉病人之安全。
同時，發現有執行ERAS四項核心醫囑，不僅可加速病人恢復也不影響路徑異常率，平均術後住院天數從106年4.2天，推行至今已降至2.6天，非計畫3日再急診及手術室重返等併發症也有顯著下降，同時住院病人對醫護人員的信賴感因加強衛教而有明顯提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54696
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