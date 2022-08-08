尿不出來竟是攝護腺癌作祟！七旬翁靠荷爾蒙療法與癌症共存

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負責收治該名患者的林口長庚醫院泌尿腫瘤科主任虞凱傑醫師表示，由於攝護腺癌的生長與男性荷爾蒙有關，所以「荷爾蒙抑制療法」在攝護腺癌的治療中扮演相當重要的角色。所謂「荷爾蒙治療」就是藉由抑制腦下垂體功能或切除睪丸，來降低患者體內男性荷爾蒙的濃度，達到抑制攝護腺癌生長的效果。荷爾蒙治療藥物注射之後，降低人體中雄激素的濃度（稱為雄激素剝奪療法或ADT），歐洲泌尿科醫學會治療指南建議應下降到 < 20 ng/dL會有更好的效果。
目前荷爾蒙治療的藥物選擇多元，口服、針劑皆有，能透過不同機轉來減少男性荷爾蒙對攝護腺癌的刺激。然而，雖然荷爾蒙治療一開始效果很好，但在經過12～18個月後會逐漸失效，病情會悄悄復發及惡化，進入「荷爾蒙抗性攝護腺癌」的階段。好在隨著許多新藥的推陳出新，儘管無法根治，但不論是「荷爾蒙抗性攝護腺癌」或「晚期攝護腺癌」，在荷爾蒙的治療下，絕大多數都可以緩解病人症狀，減輕疼痛的同時也延長患者生命、改善生活品質。
半年打一次，行動不便、外出旅遊也不怕！
虞凱傑主任提到，其中，促性腺激素釋放荷爾蒙致效劑的皮下劑型注射藥物，能緩慢且穩定的釋放藥物，降低睪固酮至最低濃度，適用於晚期攝護腺癌紓解治療，搭配新一代荷爾蒙藥物或化學治療，阻斷效果更好；也可與放射治療併用於荷爾蒙抗性攝護腺癌。且依據劑量不同，分為短效的針劑，大部分一個月須施打一次，長效型針劑則是三個月，另外也有六個月的，可提供行動不便、距離較遠或有短期出國需求的病患更方便的選擇。
有家族病史，建議50歲開始定期驗PSA
攝護腺癌不僅是全球第二大的男性癌症，也是台灣男性十大癌症中發生率第五位、死亡率第七位的癌症，好發於65～75歲族群。虞凱傑主任指出，雖然攝護腺癌進程緩慢、惡性度也低，但因初期無明顯症狀，若有也與攝護腺肥大相似，因此容易被忽略，導致患者確診時多為晚期，且轉移至其他部位的機率也偏高。提醒民眾，初期攝護腺癌常有頻尿、夜尿或是解尿不順的症狀，建議有家族病史的男性，可在五十歲後每年抽血檢測PSA，儘早把握黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54675
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