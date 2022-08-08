中暑體溫高恐昏迷　醫籲「搶時間降溫」送醫救命

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衛福部彰化醫院急診醫師郭書顯說，中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成體溫超過40.5℃，合併意識混亂、意識不清，這是熱傷害中最嚴重的；一般人在夏天高溫時引發不舒服，常會說自己「中暑」了，其實是熱衰竭，指的是身體在高溫下持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，但體溫大多是正常的；另外，當汗水爆量時，常會造成肌肉抽筋疼痛，稱為熱痙攣。
這些族群禁不起中暑 早發現、快降溫
陳殷正副院長表示，老年人器官功能比較弱，禁不起熱傷害；智能障礙或表達障礙者，可能不會表達熱的感受，不知道要喝水，等到中暑了，常要昏厥才會被發現，是最危險的族群，也是最易釀成憾事的族群。
值得注意的是，中暑昏迷後，若不在短時間內快速降溫，即使救得回來，也難以恢復原狀，大部分腦神經會受損，所以千萬不要輕忽中暑，最重要的是「早發現、快降溫」。
中暑昏迷一定要馬上送醫 搶時間降溫
郭書顯醫師提醒，在夏天大量流汗時，光喝水是不夠的，還要補充電解質，鹽水、香蕉、運動飲料是最簡便的電解質補充物。預防熱傷害的最好方法是不要曝曬於大太陽下，若是熱衰竭或熱痙攣，還可以自行到陰涼處，降溫休息，多喝水及含電解質的東西，但若是中暑，發高燒甚至昏迷，就一定要馬上送醫，絕對不能自行降溫，因為一般家庭的降溫設施不足，時間一久，腦及各器官都將受到傷害，甚至喪命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54684
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