特企／評議中心推線上闖關　升級金融知識抽大獎

金融市場蓬勃發展，年輕族群投入市場的人數更甚以往，投資市場趨於年輕化，但在相關金融知識及觀念未充足前，即貿然進入市場，除了投資可能受損，也可能衍生金融消費爭議。民眾在接受金融服務業提供商品或服務時，接受到的訊息不完全或在自己未能充分了解的情況下，發生金融消費爭議的比例會增高，根據評議中心統計，近年在申請評議的案件中，30歲以下的比例及數量有增加的趨勢，因此，如何提升年輕族群金融知識及金融素養，實為重要。
為了提升年輕族群的金融知識及金融素養，並讓金融知識向下扎根，財團法人金融消費評議中心以18至30歲年輕族群為首要目標，自即日起至9月27日止，舉辦線上闖關活動，並以年輕族群喜好的騎士冒險風格手遊設計，結合有趣的答題打怪遊戲情節，傳遞宣導「數位金融服務」、「投資理財防詐」、「金融消費責任」及「退休理財防老」等相關觀念，以及提醒注意事項及風險，避免因不了解金融商品或服務，以及疏於注意而發生損失或衍生金融消費爭議。線上闖關活動網站甫上線，即受到許多民眾的好評回饋，活動除了可以學習金融知識及瞭解投資理財應注意的風險外，還有LINE POINTS及超商商品卡等豐富獎項的抽獎機會，歡迎有興趣的民眾一同來打怪抽大獎，天天都有中獎機會喔！
除了建置活動網站辦理活動外，評議中心也運用社群平台的力量，於Facebook粉專舉辦為期一個月的抽獎活動，活動期間為111年8月8日至9月8日止，邀請民眾針對金融相關議題互動留言，透過活動內容提醒民眾金融知識、風險控管及投資理財防詐的重要性。評議中心希望透過網路闖關活動及社群活動，觸及更多年輕族群了解金融知識及風險意識的重要性，進而擬定正確的金融消費決策。
評議中心提醒，由於金融商品及服務不斷創新，民眾在做任何金融消費決策之前，務必詳細了解商品資訊，不懂就提問，並於生活中吸收新知，以增加自己的金融知識，做好功課及規劃，同時也須審慎評估風險及適合度，才是身為金融消費者應有的態度與責任喔！
最後提醒大家，當金融消費爭議發生時，可先向當時購買金融商品或服務的金融業者提出申訴，若申訴超過30天，沒有獲得金融業者回覆或不滿意回覆的結果，可以在60天內向評議中心申請評議。若真不幸遇到金融消費爭議，也可撥打金融服務專線1998或評議中心免費服務專線0800-789-885諮詢。
線上闖關網路活動網址：https://foi2022event.com.tw
FB活動網址：https://reurl.cc/zNeXxe