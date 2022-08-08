癌症治療「攻守」兼備　中西醫聯手出擊

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臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主任陳朝宗表示，癌症治療有「攻」「守」兩大方向。「攻」就是「祛邪」，西醫以手術、放射治療、化學藥物來消除癌細胞；「守」則是「扶正」，中醫在治療癌症過程中適時介入，依患者個人體質之不同，給予個別化的體質調理，幫助癌症患者提升免疫力、減緩化療後帶來的副作用、提升存活率等。
而這樣的中西醫整合治療，正是目前癌症的治療趨勢，我國目前也在各大醫院積極推行「中西醫整合癌症照護計畫」，結合中西醫不同的治療優勢，減輕醫療照護上的負擔，進而改善癌症病人的病情與生活品質。
中醫輔助治療三階段 增體能、調養、重建免疫力
陳朝宗說明，中醫輔助治療癌症，主要是在以下幾個時期介入治療。
一、治療前期：在癌症患者尚未進行手術治療時，中醫可藉由輔助調養，來提升正氣與增強體能狀況，讓身體有較好的能力，應付接下來的癌症治療與手術。
二、治療後：當患者進入癌症治療階段，及身體開始治療，如手術、放射治療及化學治療等，以中醫輔助治療提升身體自我修復能力，可針對治療所造成的副作用來進行調養。
三、追蹤期：針對療程已結束的患者，可由中醫師檢視並評估身體與飲食狀況給予適當處置，幫助患者修復癌症治療後元氣損傷的身體，也能重新建立身體免疫系統，調整體質，讓腫瘤較不易成長、生存，降低二次罹癌的機率。
西醫攻擊癌細胞 中醫提升免疫力
陳朝宗提到，西醫治療以攻擊癌細胞為主，中醫則能提升免疫力，增強治療效果、消滅癌細胞更全面，產生抵抗力對抗癌細胞，對於癌症的治癒率及患者的存活率，都有極大的幫助。中西醫攜手並進，巧妙結合兩者的優勢，能夠達到一加一大於二的治療效果，相信會是癌症患者最大的福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54693
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