疫情百日來最低！王必勝：未來仍有一波上升趨勢

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- 新北市2,847例
- 臺中市1,850例
- 桃園市1,693例
- 臺北市1,500例
- 高雄市1,422例
- 臺南市1,147例
- 彰化縣705例
- 新竹縣495例
- 苗栗縣457例
- 雲林縣417例
- 屏東縣396例
- 新竹市327例
- 宜蘭縣289例
- 花蓮縣288例
- 南投縣284例
- 嘉義縣282例
- 基隆市260例
- 嘉義市157例
- 臺東縣151例
- 金門縣132例
- 澎湖縣104例
- 連江縣3例
指揮中心指出，今日新增45例中重症、26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名50多歲死亡個案，本身都有慢性病，包括癌症、心血管疾病或精神方面疾病，死因主要為肺炎合併呼吸衰竭，其中一位是合併其他器官膿瘍導致敗血性休克而過世。
羅一鈞表示，今日新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均位於北部，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。
羅一鈞指出，「目前BA.5在全國佔比為5%，上一週佔比為2%-3%，到了這一週有翻倍的情形，不過目前還是居於少數。如果以北部來看，大概是10%左右，仍是偏低。以國外的趨勢判斷，會逐漸取代BA.2，在增加過程中，病例數會開始持平甚至會翻轉，從降低改成上升的趨勢，不過BA.5的症狀以輕症為絕大多數，重症率可能跟BA.2差不多。」
桃園國際機場「轉機」規定鬆綁
王必勝說明，從今日（8/8）零時起，因應轉機人數越來越多，經過風險評估，認為以現在疫情的態勢，可以進一步開放，因此，轉機旅客原先都在候機室等候，現開放可直接進入出境區候機、購物和用餐；取消轉機客停留時間12小時內限制；取消轉機旅客行程必須在同一本機票中，調整為前段航空公司確認後段航空公司提供轉機服務。另外，旅客在非用餐時，仍盡量將口罩戴上、出境層的工作人員，也比照入境層工作人做相關防護與健康監測。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54740
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