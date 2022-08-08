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疫情百日來最低！王必勝：未來仍有一波上升趨勢

疫情百日來最低！王必勝：未來仍有一波上升趨勢
疫情百日來最低！王必勝：未來仍有一波上升趨勢

健康醫療網

2022-08-08 16:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增15,206例本土個案及206例境外移入，其中新增9例Omicron BA.5本土個案。疫情監測組組長周志浩指出，「這是100天以來，本土病例數目最低。」指揮官王必勝則表示，「目前疫情緩步下降中，不過預測未來一週走勢較為平坦，但在1-2週後，可能會有上升趨勢。」面對BA.5疫情，未來一定會有一波上升，不過國際BA.5疫情的重症和死亡率並無增加，因此不用過度擔心，指揮中心會持續嚴加監測，也提醒民眾務必確實配合現行防疫規定，尤其未完整接種疫苗的人，外出務必配戴口罩，盡量不要前往人潮多的地方，用餐避免內用。

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各縣市個案分布

  • 新北市2,847例
  • 臺中市1,850例
  • 桃園市1,693例
  • 臺北市1,500例
  • 高雄市1,422例
  • 臺南市1,147例
  • 彰化縣705例
  • 新竹縣495例
  • 苗栗縣457例
  • 雲林縣417例
  • 屏東縣396例
  • 新竹市327例
  • 宜蘭縣289例
  • 花蓮縣288例
  • 南投縣284例
  • 嘉義縣282例
  • 基隆市260例
  • 嘉義市157例
  • 臺東縣151例
  • 金門縣132例
  • 澎湖縣104例
  • 連江縣3例
本土Omicron BA.5增9例　病例雖有翻倍但仍居少數

指揮中心指出，今日新增45例中重症、26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名50多歲死亡個案，本身都有慢性病，包括癌症、心血管疾病或精神方面疾病，死因主要為肺炎合併呼吸衰竭，其中一位是合併其他器官膿瘍導致敗血性休克而過世。

羅一鈞表示，今日新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均位於北部，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。

羅一鈞指出，「目前BA.5在全國佔比為5%，上一週佔比為2%-3%，到了這一週有翻倍的情形，不過目前還是居於少數。如果以北部來看，大概是10%左右，仍是偏低。以國外的趨勢判斷，會逐漸取代BA.2，在增加過程中，病例數會開始持平甚至會翻轉，從降低改成上升的趨勢，不過BA.5的症狀以輕症為絕大多數，重症率可能跟BA.2差不多。」

桃園國際機場「轉機」規定鬆綁

王必勝說明，從今日（8/8）零時起，因應轉機人數越來越多，經過風險評估，認為以現在疫情的態勢，可以進一步開放，因此，轉機旅客原先都在候機室等候，現開放可直接進入出境區候機、購物和用餐；取消轉機客停留時間12小時內限制；取消轉機旅客行程必須在同一本機票中，調整為前段航空公司確認後段航空公司提供轉機服務。另外，旅客在非用餐時，仍盡量將口罩戴上、出境層的工作人員，也比照入境層工作人做相關防護與健康監測。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54740

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