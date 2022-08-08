助聽損者重獲新聲！　臺中慈濟醫院完成第300例電子耳手術

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吳弘斌主任先後完成第299與第300例人工電子耳植入手術，兩位都是高中二年級學生。其中劉芷廷出生時聽力篩檢正常，兩歲時腸病毒感染發燒，導致聽力下降，當時決定戴助聽器搭配聽能復健及語言治療；沒想到去年他注射新冠疫苗發高燒住院，聽力竟下降到110分貝，由於就要面對學測，劉芷廷期待修正聽力追上課業，決定接受電子耳手術。
左右兩側電子耳 聲音更加完整立體
第三百例的周健勛五歲左耳植入人工電子耳，當時是臺中慈濟醫院第一例人工電子耳手術個案，現在已經高中二年級。十多年來，周健勛以左耳電子耳、右耳助聽器的方式跟人與環境溝通。他覺得電子耳相對聽得清楚，生活上課都依賴電子耳，而常忘了右耳助聽器的存在。由於聽到的聲音以左側居多，右側來的聲音反應會慢一點。因此他期待裝上右側電子耳，能聽到完整的立體聲，讓自己未來大學生活更多彩多姿。
「電音俱樂部」病友會 交流經驗、分享成長
耳鼻喉部更為植入人工電子耳的病人組成「電音俱樂部」病友會，陪伴他們聽語復健、語言治療的歷程，從病友錄製的影片，可以發現植入電子耳後學習時間越長，他們的口語表達就跟一般人完全一樣，生活學習的溝通完全沒問題。吳弘斌主任期待耳鼻喉部團隊能保持初心，繼續幫助聽損的孩子，陪伴他們成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54694
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