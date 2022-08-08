棉被越洗越髒？阿伯鼻涕狂流　醫驚見「1習慣」秒懂過敏元兇

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洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》發文表示，老伯最近鼻子過敏、鼻水狂流，即使連續5、6週「每週都有洗被子」，過敏症狀仍完全沒好轉，反而越來越嚴重，甚至影響到睡眠品質，只好就診求助。
洪暐傑指出，與老伯詳談後，得知老伯習慣把被子曬在「路邊的樹下」。他解釋，剛洗完的被子還濕濕的，晾在該處時，空氣裡的懸浮微粒、戶外的昆蟲所產的卵、花粉等都會全吸附在棉被上，導致嚴重過敏。
塵蟎是常見的過敏原 正確清洗很重要
洪暐傑強調，被子曬在戶外不一定會比較乾淨，需要格外注意洗被、曬被的處理方式，若曬完反而過敏，可進一步與醫師討論。由於老伯反映，通常在「被子剛洗完前2天」的症狀更為嚴重，所以洪暐傑建議，在接下來的2週先不要洗被子，後來老伯回診時，開心表示過敏情況確實明顯改善了。
洪暐傑補充說明，塵蟎是常見的過敏原，在溫度超過55至60度時即可被殺死，但若單純用曝曬的方式，塵蟎只會移動到陰影處，且就算能殺死塵蟎，牠們的屍體仍會引起過敏，所以不妨先用溫熱水清洗被子，接著送進烘衣機烘乾，再用強力吸塵器吸一下，以減少塵蟎屍體沾黏在被子的機會。
本文經義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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