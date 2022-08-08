男性騎單車可能影響勃起？專家：建議每十分鐘站起來一次

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研究顯示，騎單車的男性患上勃起功能障礙的機率高達兩倍。有91%的男性表示騎車時私處會出現麻木感，但是麻木感並不會直接導致勃起障礙，有部分研究認為這和騎單車沒有聯繫。實際上，久坐更有可能導致勃起障礙，而騎單車是有助於減少風險的，因此專家希望男性不要放棄騎單車。
弗羅茨瓦夫醫科大學的研究團隊在分析了22項研究以後，提出了幾個解決方案：一是建議男性騎車時，最好每隔十分鐘站起來一次；第二是更為一勞永逸的辦法，即設計「無鼻」的單車座鞍。
無鼻座鞍前半部較短，能夠疏導、並減少私處所承受的壓力。其中一項研究為騎車的警察提供了無鼻座鞍，在6個月後82%的人報告說騎行時沒有麻木感，相反地，乘坐一般的座鞍時，只有27%人表示沒有麻木感。
研究團隊分析了座鞍、短褲和單車車把等各種設計，同時也監測陰莖內的血流量、血壓，他們指出除了無鼻座鞍以外，不定時站起來也可以幫助血液流通，簡單又有效。
專家建議每十分鐘就站起來一次，但是這個時間只是個提醒，目前的研究還未找出男性需要花多長時間站立才能避免勃起問題。
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