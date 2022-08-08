口臭，戴口罩更臭！專家指導：十條擺脫口臭的小秘訣

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根據外媒Health Shots報導，口臭的原因通常有以下幾種：
1. 口腔衛生狀況不好：口腔不衛生，會導致口腔內的細菌堆積，而細菌會釋放硫磺化合物，聞起來像臭雞蛋。
2. 常喝咖啡或酒：咖啡和酒精會讓細菌留在你的口腔里，產生一種惡臭的味道。
3. 吸煙：吸煙會損害你的牙齦組織，導致牙齦感染或疾病，造成口腔異味。
4.低碳水化合物飲食：如果你為了減肥而禁食或吃低碳水化合物飲食，低碳水化合物飲食會改變身體的新陳代謝，可能導致口臭。
5. 消化不良：消化系統問題，如反酸、便秘、腸道紊亂等，都是口臭的原因。
6. 口腔幹燥：口腔幹燥是一種醫學癥狀，也被稱為口幹癥，它使口腔內的細菌迅速繁殖，會導致口臭。
7.藥物：如果服用的某些治療焦慮癥、抑郁癥、血壓等的藥物也可能導致口臭。
8. 口腔疾病：局部口腔狀況，如扁桃體感染、鼻後滴液、鼻竇感染等都是產生惡臭的原因。
那麼，怎樣才能擺脫口臭呢？來自Fortis醫院的全科醫生Pradip Shah給出以下十條建議：
1. 多喝水：水可以幫助你的身體保持水分，並有助於沖走你口腔中的食物殘渣和細菌。
2. 定期清潔/更換口罩：每次使用幹凈的口罩並經常更換，不僅可以減少異味，還可以減少感染病毒的風險。
3. 反覆漱口：使用不含酒精和抗菌的漱口水，每天漱口兩次能夠消除口臭。
4. 保持口腔衛生：每天刷牙和使用牙線兩次，然後再漱口。
5. 清潔舌頭：在刷牙時，不要忽視舌頭，因為舌頭有減少口腔內細菌的能力，直接清洗舌苔是最好的方法!
6. 避免某些食物：過多的魚，雞蛋，大蒜，洋蔥，咖啡等，這些都可能會導致你的嘴呼吸不暢。
7. 治療局部口腔疾病：定期看牙醫是很重要的，事實上，如果你一直有口臭，更應該去看牙醫。
8. 避免某些藥物：避免服用會產生口臭的藥物，但前提是需要先咨詢醫生。
9. 避免煙草：不僅是煙草，還要避免吸煙和飲酒，它們導致的口臭即使刷牙後也不會消失。
10. 限糖：少吃糖！因為糖會導致牙齒的腐爛，一旦發生蛀牙和齲齒，就會增加口腔異味。
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