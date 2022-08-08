突然喪失嗅覺？不一定是新冠　外媒：可能是失智的前兆

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嗅覺功能障礙（Olfactory dysfunction）一般被視為是認知障礙與失智症的早期癥狀。芝加哥大學醫學院進行了一項研究，他們定期每年為515名居住在伊州(Illinois) 的退休老年人進行檢測，其中最高檢測了18年以上，檢測範圍包括氣味識別、認知功能和癡呆癥臨床診斷的評估，通過磁共振成像（MRI）觀察他們大腦灰質（gray matter）部分的變化。
最終研究結果表明，嗅覺迅速下降的人，認知能力較差，大腦灰質區域也較小，患上阿茲海默的可能性非常高，特別是小於76歲的患者風險較高。
嗅覺功能出現障礙，通常被醫學界視為失智症的第一階段，若以15年為尺標，其後的階段很可能就是認知能力下降、最終形成阿茲海默。本次研究發現，嗅覺迅速下降的人，由於記憶能力和感知能力受損，最終整體認知能力較差。
19%的實驗者在經過定期的嗅覺測試、認知功能測試後，最終確診失智癥。芝加哥大學醫學中心耳鼻喉科學家品托（Jayant Pinto）表示，此研究結果證明了嗅覺功能與認知障礙之間的聯繫，若是定期為老年人進行嗅覺測試，有利於及早篩檢出阿茲海默症。
不過，研究人員也說明，造成阿茲海默的原因很複雜，嗅覺障礙只是其中一個徵兆，但是這項研究也能夠成為一種警惕，幫助偵測具潛在風險的人群。
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