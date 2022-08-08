21歲女咬硬物斷牙　「3D列印」助自體植牙

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嘉義長庚口腔顎面外科醫師黃依莉說明，以前病人遇到牙齒嚴重缺損或斷裂無法修補時，只能依靠假牙、植牙或是傳統的自體移植手術重建，將缺損的牙齒拔除，再進行缺損處骨頭修型，讓移植齒可以順利卡進去缺損處，但過程卻會因牙根暴露體外時間太長，影響移植成功率；且移植後的牙齒都還需要做根管治療，沒辦法維持牙齒活性，久了不只是牙齒的強度與耐久度降低，同時還會影響牙齒的冷熱感受。
3D列印技術 最快1分鐘內完成移植
黃依莉指出，成人的智齒多數沒有咬合功能，且容易因為位置過於內側，難以徹底清潔而衍生齲齒或病變等問題，通常會建議預防性拔除。目前最新的3D列印技術，可以先將原本無用的智齒翻模列印先於牙窩進行修型，之後再將欲移植的智齒拔除並移植至缺牙處，最快一分鐘內可以完成移植，如果加上術前麻醉準備等，整體治療時間也能從傳統的1~2小時縮短至30~45分鐘左右，大大降低牙根暴露在體外的時間。
術後不但移植牙齒成功存活率大幅提升，經過追蹤兩年後有半數的病人牙齒也仍能維持活性，從X光片上也能發現牙根還會繼續成長，可以維持牙齒對溫度的感受及咀嚼的口感，這是在過去成人移植齒無法見到的現象。這項研究成果也已經在國際知名研究期刊BMC oral health發表。
依缺牙重建需求 與醫師討論治療成效
黃依莉提醒，3D列印自體植牙技術對於年輕人缺牙重建，有非常大的幫助，大部分的智齒都需要拔除，如果口內有缺牙或即將拔掉的牙齒，除了進行植牙或假牙，也可以考慮這項新技術，建議如果有類似的需求，可以先找鄰近醫療院所口腔顎面外科，或是牙科醫師先評估，以取得最佳的治療成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54704
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