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有效防癌定期篩檢超重要！國健署補助5篩檢不要省

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2022-08-09 10:00:00

根據衛福部統計110年十大死因統計結果，癌症蟬聯第40年死因榜首，占總死亡人數28%。面對新冠肺炎疫情，民眾因擔心到醫療院所增加染疫風險而降低就醫意願，導致癌症篩檢量下降。

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依國健署癌症篩檢資料顯示，110年四癌（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌）篩檢總量為388萬9,310人，較108年沒有疫情時之篩檢總量508萬303人，共減少23.4%。

吳昭軍署長呼籲，符合癌症篩檢資格的民眾，可定期到醫療院所接受篩檢，若結果有異常也請遵循醫囑，做進一步的追蹤及確診。由於癌症初期並無明顯症狀，不易覺察，惟有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，避免後續花費更龐大的醫療費用。



防癌要有效   定期篩檢不能少

經世界衛生組織及實證醫學證明，國健署推動之四項癌症篩檢（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌），及今（111）年7月1日開辦肺癌篩檢，都能有效降低癌症死亡率，鼓勵民眾應積極定期接受癌症篩檢，維護自身健康。

  • 每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率
  • 每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率
  • 每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率
  • 有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險
  • 低劑量電腦斷層檢查(LDCT) ，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
早期發現早期治療   遵從醫囑把握黃金期

除了定期接受政府補助的癌症篩檢，若篩檢結果呈現異常，請務必要遵循醫囑做進一步的確認診斷，掌握治療黃金期。

  • 早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成。
  • 口腔黏膜異常者，由於口腔癌進展快速，如未配合追蹤及時阻斷癌前病變或適時治療，晚期個案存活率不到4成！
  • 攸關婦女健康的乳癌篩檢，第0期及第1期乳癌的5年存活率逾94%，然而第4期乳癌的5年存活率僅約35%。
  • 透過子宮頸抹片檢查發現的病變，有9%是子宮頸癌前病變及早期（0-1期）子宮頸癌個案，早期子宮頸癌個案經治療後的5年存活率可達9成以上。
  • 第1期肺癌之5年存活率約9成，但第4期5年存活率就僅剩1成。
防疫別忘5癌篩檢！上網即可查詢篩檢服務

癌症篩檢是針對健康的民眾提供篩檢服務，國民健康署補助5癌篩檢服務：

  • 乳癌：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
  • 大腸癌：50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
  • 子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
  • 口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
  • 肺癌：
（1）具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或    兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

（2）重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。



提醒符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所即可接受篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，相關篩檢訊息可向醫療院所或衛生局所洽詢，若要查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站進行查詢。



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