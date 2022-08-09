準爸爸角色更重要　婦產科醫學會倡議再增陪產(檢)假14日助攻神隊友

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台灣婦產科醫學會理事長黃閔照醫師說明，據統計去年總出生人口為15萬人(157,019)，今上半年遭逢疫情、虎年雙重影響，共計6.7萬的新生兒誕生，二、五月單月生產數不到萬人，按現今生育率趨勢推估，新生兒生產總數勢必跌破14萬，較去年再少1.5萬個寶寶，並在出生人口數逐年下降的狀況下，預計六年後適逢入學年齡時，全台恐縮編2,000個小一班級 。
黃閔照理事長表示，少子化帶來的並不只是小學班級減少的單一問題，後續中學、大學及隨之將面臨的高扶養比、超高齡社會等社會問題，為打造更好孕兒友好之環境，學會持續投入心力攜手政府來提高台灣生育率，擬建議與國際接軌並符合國內實際需要，台灣也應將配偶陪產(檢)假擴充至兩週(共14日)，以搭配現今已擴增為十四次的公費產檢次數，同時每天縮短雙方撫育未滿三歲子女之受僱者工時1小時，雇主不得拒絕且得全薪照給，盼改善國內少子化困境，提供伴侶們較充足的陪產及學習輔育新生兒時間，致力打造一個疼愛產婦、鼓勵生育的友善環境。
學會舉辦「孕期神隊友」全台80院所600名爸爸參與
台灣婦產科醫學會於今年母親節時推出「孕期神隊友」社群活動，合作80多間線下婦產科院所，共吸引超過600位準爸爸參加陪同產檢分享育兒經驗，活動為準爸爸們提供互相交流、學習的地方。在生育過程中，準爸爸的角色也非常重要，配合男性陪產(檢)假的政策推動、鼓勵政府進一步修法提供友善的育嬰環境，在父親節這天鼓勵男性陪伴伴侶孕期，積極分擔並減少孕產期間女性身體、心靈的負擔。
▲出生人口數逐年下跌，6年後恐將縮編2,000個小一班級。
▲孕期神隊友活動推出濾鏡留言及神隊友測驗活動，考驗準爸爸是否是媽媽們的神隊友！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54737
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