巴金森病也會失智？專家提醒家屬要留意　憂鬱可能是合併徵兆

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好發於55至60歲的巴金森病是一種神經退化性疾病，常見的程度僅次於失智症中的阿茲海默症，最大特徵為動作障礙，雖然無法真正根除病灶，但是可以靠藥物和復健訓練控制。有些患者到了病程晚期會併發失智症，提早就醫治療是延緩病情惡化最好的方法，而且能保持生活自理能力，減輕照顧者的負擔。
蘇豐傑說，典型的巴金森病可藉由動作障礙的症狀來觀察判斷，包括單側手抖、關節僵硬、動作遲緩、面無表情；而非動作障礙的症狀則有憂鬱、便祕、局部疼痛、焦慮、情緒低落、睡眠困擾等。隨著年紀愈大、罹病時間愈久，症狀逐漸變得更嚴重，平均發病後7.5年要靠輔具助行或代步。
為什麼巴金森病會併發失智症？
罹患巴金森病的患者，容易出現憂鬱症狀，約有20-30%的病患會合併失智症，尤其是罹病10年後，併發失智症的機率提高許多。蘇豐傑說，只要好好按照醫囑治療，巴金森病患者的壽命與一般人無異；宛如長期抗戰的療程需要與醫師緊密互動，討論用藥，切勿自行停藥或調整劑量。
蘇豐傑表示，早期巴金森病患者透過藥物治療，臨床療效非常好，加上規律運動和飲食輔助，能維持正常生活。若病程發展到中晚期合併失智症，照顧者除需費心照料，也可能衍伸出不少經濟負擔。
如何預防巴金森病併發失智症？
巴金森病的病程可長達20年，早期發現、接受診治，延緩病程發展，仍能保有正常生活。蘇豐傑強調，巴金森病的動作障礙症狀主要是缺少多巴胺所引起，前7年可以透過用藥改善動作障礙症狀，隨著病程進展，可能會因為藥效波動等問題，造成「異動症」等動作併發症，建議初期用藥不要投以療效太強的藥物，以改善藥效波動等問題，但每位患者病情不同、治療也因人而異，建議主動與醫師討論。
其他減緩病程惡化關鍵：
♦均衡飲食：攝取足夠的營養素、礦物質、優質蛋白質，以及增進腸道健康的益生菌。
♦運動習慣：學習太極拳、瑜伽、固定飛輪訓練肌耐力，另可透過物理復健增加活動度。
♦控制三高：預防或延緩其他中高齡常出現的併發症，避免治療計畫的藥物受影響。
>>>醫師在地觀察小叮嚀：基隆山地多，交通不便當心延誤早期確診
蘇豐傑分享，基隆市的民宅建築大多倚山，出入交通要爬坡，巴金森病中晚期的病人行動受限縮，就醫更加不方便。若家中長輩出現異常症狀不要輕忽，趕快到醫院詳細診斷，患病不要過度悲觀，服用藥物讓疾病獲得良好控制，亦可同步改善憂鬱症狀，只要積極配合，就有一定的治療成效。另外台灣動作障礙學會也呼籲民眾透過「巴金森病手指操」、巴金森自我評估量表進行檢測，協助早期發現疑似症狀。
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(文章來源:udn / 元氣網 / 醫療)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54739
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