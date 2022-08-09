大量兒童確診新冠後併發腦膜炎　專家憂：病毒可能會直接侵襲兒童大腦

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該醫院的兒科傳染病專家奧利維羅（Rosemary Olivero）解釋，「病毒感染往往在前，之後才是細菌感染。」由於病毒削弱了免疫系統，鼻子、嘴巴和喉嚨里的細菌就有機會趁虛而入，直接侵襲大腦。
「這種侵襲性的腦膜炎，實際上大多源自於鼻竇。」人體的免疫系統與呼吸道中的細菌之間存在著非常覆雜的相互作用，很多常見的細菌感染都是在病毒破壞了免疫系統之後發生的。
「如果有一種病毒破壞了你的鼻粘膜，理論上來講，你需要做好心理準備，後面可能引發一連串的細菌感染。」然而，奧利維羅表示這只是理論，目前無法證實這就是染疫兒童患上急性腦膜炎的原因，可能與新冠相關、也可能無關，但是無論如何，認真審視新冠肺炎造成的副作用非常重要。
奧利維羅建議：「避免染上新冠肺炎，就是最好的預防方法。無論你是成人或孩童，如果有資格接種疫苗，都建議接種。」目前，研究推斷兒童腦膜炎大規模出現的原因，一是沒有定期接種疫苗，二是沒有接受常規的護理。
兒童腦部感染的跡象可能包括持續頭痛、和異常的行為。奧利維羅提醒家長，若出現沒來由的高燒、頭痛持續過久都應該去兒科求診：「定期去看醫生，接受兒科醫生常規的預防護理，然後確保兒童接種疫苗是最新的，這一點超級重要！」
其他兒科醫生也表示，兒童更應該接種新冠疫苗，但也不需要過度擔心腦膜炎，目前的研究無法證實新冠肺炎必然導致腦膜炎，事實上，兒科醫生必須繼續對所有的兒童病患進行全面評估，並非只關注呼吸道和腦部細菌感染。
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