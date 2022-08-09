男人一輩子只有4000發的量？ 醫師解惑：補GG別只會傻傻吃海鮮
不少男性年輕時都喜歡和其他兄弟比較一天能手淫幾次以此獲得自信，早前有網路謠傳，男人一生精液量只有6瓶可樂、一輩子精液量只有4000發，讓不少男性都開始擔心因年輕時太愛尻槍而提早把「精液扣打」用完。為此，泌尿科醫師顧芳瑜在臉書粉專《鳥科學先生泌尿科顧芳瑜醫師》 發文為大家解惑。
顧芳瑜指出，男性精液的品質、數量以及活動量，跟男性賀爾蒙有很大關聯，男性身體每天都會製造精液，而精液會通過性行為、自慰或遺精排出體外，就算排精過量，頂多只會感到身體疲勞、無力，不會導致精盡人亡的事故；但隨著年紀越長，男性賀爾蒙會隨之減少，才會影響到精液的活動力。不過顧芳瑜表示，想要保護年輕時的雄風，別只會傻傻吃海鮮, 要長期做好以下3件事，以確保GG的健康與品質：
1. 避免久坐，保持褲擋通風
控制褲襠溫度低於體溫1至2度，因精子怕熱，褲襠封閉易使睾丸溫度過高，將導致射出空包彈或死掉的精子。
2. 飲食均衡，保持運動習慣
維持肌肉量可有效減緩男性賀爾蒙的下降，建議適量補充鋅，但切勿過量，以免引起副作用。
3. 規律作息，不菸不酒
睡飽能讓男性賀爾蒙正常代謝與合成，而菸裡的尼古丁會讓血管收縮，導致勃起困難，並增加精子畸形的發生率。
最後顧芳瑜也呼籲那些愛抽煙、愛喝酒的男性們，為了小弟弟著想，還是少抽少喝為妙，免得老了以後下面抬不起頭。
本文經 泌尿科醫師 顧芳瑜 臉書粉專《鳥科學先生泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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