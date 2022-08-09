「孕氣」差有原因！ 「這疾病」佔不孕人口40%？ 醫：經痛、腹痛劇烈快就醫

孕氣差與「子宮內膜異位」有關？ 患者占不孕症人口逾4成
女性出現不孕或懷孕困難情況，與罹患「子宮內膜異位症」可能有關？宏其婦幼醫院不孕症專科主治醫師林欣達醫師說明，子宮內膜異位症為一良性的子宮內膜疾病，女性月事來臨時經血不正常逆行至子宮壁、骨盆腔、卵巢，甚至於膀胱與肺部所致。另外，經血亦可能透過血管或淋巴管移行至身體各器官。
林欣達醫師表示，女性卵巢中若有陳舊的經血累積，可能導致「巧克力囊腫」，造成子宮壁肥大，月事來臨時會出現異常疼痛，也是最容易造成不孕的原因之一。根據國健署統計，子宮內膜異位症約佔整體女性育齡人口的5%，卻占不孕症女性人口的15-40%左右。
我是廣告 請繼續往下閱讀
經痛劇烈是子宮內膜異位前兆？ 醫：「這手術」恢復快還能提早出院
曾有網路傳言指出，因子宮內膜異位症導致的異常疼痛，可透過「吃素」緩解症狀。林欣達醫師澄清，子宮內膜異位與個人體質有關，與吃素與否關聯不大。若女性自覺月事來臨時疼痛感更為劇烈，當務之急應馬上就醫，獲得妥善的治療減緩痛感。
林欣達醫師進一步說明，子宮內膜異位症的治療分為藥物與手術2種。如較輕微的慢性骨盆腔疼痛，可透過服藥達到治標的效果。若疼痛無法緩解、或是較為嚴重的子宮內膜異位症，則須透過手術根治。目前手術治療方法以「腹腔鏡微創手術」為主，有恢復快、出血量少且能提早出院（約3天左右）等特點。
林欣達醫師表示，曾有一39歲女性因半夜腹痛急診，經超音波檢測發現子宮腔內長出兩邊各約5公分的巧克力囊腫。因此呼籲女性若近幾個月痛經的情況愈發嚴重，切勿輕忽大意，應及時至婦產科或不孕專科採取超音波檢測，有必要時也可透過CA-125（卵巢腫瘤指標指數）確認病情。
罹患子宮內膜異位症還有救？ 她囊腫「多如珍奶」仍成功受孕
罹患子宮內膜異位症，仍有受孕的機會嗎？林欣達醫師指出，輕微的子宮內膜異位症經藥物調理後，有助提升日後受孕機率。而病情較為嚴重者，則建議接受手術後儘早懷孕，黃金受孕期大致以6-12月內為主。若無及時懷孕則復發風險較高，應接受至少半年的藥物治療降低復發機率。
若患者長期無法受孕，則需透過人工生殖介入。林欣達醫師說明，人工生殖分為「試管嬰兒」與「人工授精」，一般而言，試管嬰兒成功率較人工授精為高，建議滿一年無法懷孕者、年齡較高者、嚴重子宮內膜異位症造成輸卵管水腫與阻塞、子宮腺肌症與巧克力囊腫等族群，可透過試管嬰兒提升懷孕成功率。
林欣達醫師列舉此前有一名女性患者案例：該病患罹患嚴重的子宮內膜異位症，巧克力囊腫左右各長到12-15公分左右，摘除的囊腫達500 c.c.之多。最後透過手術將輸卵管摘除、骨盆腔復位後成功取出7顆卵子，最後透過試管嬰兒誕下一名女嬰。因此，呼籲民眾若有受孕想法，應盡早就醫尋求治療，成功懷孕的機率也愈高。
這樣做提升卵子品質！ 醫師曝「5措施」增加受孕率
除了及時就醫改善子宮內膜異位症，林欣達醫師也提醒準備懷孕或備孕女性，可採取以下5項措施，幫助提升受孕機率：
1. 均衡飲食。應攝取高蛋白、低刺激性的飲食。
2. 作息正常。建議生活作息正常，避免超過晚上11點就寢，另外，備孕期間應戒菸、戒酒，避免影響胎兒發育。
3. 多加運動。建議可採取每天半小時或每週4小時的有氧運動，以心跳超過110、有流汗且些微喘息為主。
4. 補充營養。可適度補充精胺酸、DHEA、維生素D、Q10等營養素。
5. 中醫調理。建議女性在備孕或養卵前可透過中醫端調理身體，對提升懷孕成功率而言具有一定效果，且能提升卵子品質。
最後，林欣達醫師提醒民眾，雖目前人工生殖技術有長足進步，但年紀增長仍會使成功率下降，進行人工生殖最佳年齡建議「愈早愈好」。提醒有不孕或懷孕困難的夫婦及早就醫評估，以把握最佳懷孕機率，順利達成產子目標。
延伸閱讀
「食腦變形蟲」透過鼻子進入大腦死亡率超過95% 專家警告：泡溫泉或水上活動要注意！
失智長輩不適合旅遊？ 研究證明：多出門旅遊可緩解失智症狀