膽囊癌誤診便秘！美國護理師長期腹痛　發現時「已是第4期」

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根據國外媒體Insider報導，現年33歲的凱西在2年多前，突然發現自己的右上腹頻繁出現劇痛，於是到急診室就醫，而醫師判斷她的疼痛是便秘所致。雖然身為醫護人員的凱西堅持認為，便秘與她的疼痛症狀不符，但醫師仍沒有替她做進一步的檢查。
數個月後，凱西腹部劇烈疼痛的狀況並沒有緩解，只好再度就醫，怎料醫師竟在沒有相關檢查結果顯示是膽囊有問題的情況下，直接認定「可能是膽囊有問題」，並表示要進行切除手術。恰巧，當時凱西剛懷了第二胎，因此只能暫時推遲手術。
在懷孕期間，凱西的疼痛逐漸加劇，導致她連走路或是深呼吸都會痛，幾乎無法出門，忍無可忍的她便懇求醫師提前幫她進行手術，但醫生以「我們不想傷害孩子」為由而拒絕。
直到女兒出生2個月後，凱西在手術的前2天，又因為疼痛去掛急診，這時急診室醫師透過超音波檢查，在她的腹部發現一個葡萄柚大小的腫瘤。當下醫師僅安慰她，「你還年輕，也很健康，腫瘤應該會是良性的」，沒想到2週後化驗結果出爐，證實凱西罹患膽管癌第4期，且癌細胞已經從膽管擴散至腿和肺部，被醫師宣告只剩下半年的壽命。
女性更容易遭受「煤氣燈效應」對待
不過，積極抗癌的凱西已經熬過超過2年的時間，目前仍在持續接受治療。現在的她勇敢地為自己發聲，表示自己是被醫生誤診的受害者之一，並呼籲所有人，如果察覺身體出現問題，一定要努力找出病痛根源，以免像她一樣錯過黃金治療時機。
事實上，除了凱西之外，還有很多人都曾有過相似的處境。有研究證實，女性更容易成為「醫療煤氣燈」（medical gaslighting）的受害者，她們的不適症狀往往被醫師認為是心理因素所造成，而非真的生病，因此不願替她們提供進一步的檢測或治療，使她們錯過黃金治療時機。
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